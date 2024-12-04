Türkiye'den 6 üniversite 'en yeşil üniversiteler' sıralamasında ilk 100'de

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Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) yayımlanan Üniversite İzleme ve Değerlendirme Genel Raporu'na göre 2023 Yeşil Üniversite Endeksi'nde (UI Greenmetric), 6 Türk üniversitesinin ilk 100'e girdiği belirtildi.

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, Yeşil Üniversite Endeksi'nde İstanbul Teknik Üniversitesi 46'ncı, Yıldız Teknik Üniversitesi 63'üncü, Erciyes Üniversitesi 85'inci, Özyeğin Üniversitesi 89'uncu, Ege Üniversitesi 96'ncı, Yeditepe Üniversitesi ise 98'inci oldu.

59 üniversite sıfır atık, yeşil kampüs ve çevrecilik alanlarında toplam 173 ödül almaya hak kazandı.

İLK 1.000'DE 98 TÜRK ÜNİVERSİTESİ VAR

Ayrıca Türkiye'den 93 üniversite ilk 1.000'de yer almayı başardı.

Uluslararası yükseköğretim derecelendirme kuruluşu Times Higher Education'ın (THE) İklim Eylem Endeksi'nde 36, Sürdürülebilir Yaşam Endeksi'nde ise 46 Türk üniversitesi yer aldı.

İKLİM EYLEM ENDEKSİ'NDE, ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 100'ÜNCÜ

İklim Eylem Endeksi'nde, Erciyes Üniversitesi 100'üncü olarak ilk 100'e girmeyi başarırken, Abdullah Gül Üniversitesi 101'inci oldu.

Bartın Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, Bursa Uludağ Üniversitesi, Karabük Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi, Yeditepe Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi de ilk 300'e girdi.

SÜRDÜRÜLEBİLİR YAŞAM ENDEKSİ'NDE DE TÜRKİYE'DEN 20 ÜNİVERSİTE DÜNYADA İLK 500'TE

THE'nin Sürdürülebilir Yaşam Endeksi'nde de Türkiye'den 20 üniversite dünyada ilk 500'e girdi. İstanbul Teknik Üniversitesi 40'ıncı, Orta Doğu Teknik Üniversitesi 81'inci olarak ilk 100'e girmeyi başardı. Abdullah Gül Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi, Fırat Üniversitesi ve Kadir Has Üniversitesi de ilk 300'de yer aldı.

ÜNİVERSİTELERDE DUMANSIZ HAVA SAHASI ORANI YÜZDE 42

Üniversite İzleme ve Değerlendirme Genel Raporu'na göre, Türkiye'de 111 üniversitede yerleşkelerin ortalama yüzde 42'si dumansız hava sahası olarak belirlendi.

YEŞİL ARAZİSİ OLAN ÜNİVERSİTELER

Rapora göre, Türkiye'deki 158 üniversite arazisinin yüzde 37'si yeşil alandan oluşuyor.

Ayrıca üniversiteler yeşil çevreyle ilgili pek çok etkinliğin yanı sıra kendi temiz enerjilerini üreterek, atıkların geri dönüşümünü sağlayarak karbon ayak izlerinin azaltılmasına ve ekolojik sistem oluşturulmasına öncülük ediyor.

"YEŞİL VE DİJİTAL BECERİLER"

Açıklamada görüşlerine yer verilen YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, üniversitelerin Türkiye'nin kalkınma hedefleri doğrultusunda geleceğin kampüsleriyle sürdürülebilirlik konusunda topluma öncülük ettiğini belirterek, şunları kaydetti: