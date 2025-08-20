Türkiye’nin en iyi üniversiteleri açıklandı

Dünyanın önde gelen yükseköğretim derecelendirme kuruluşlarından Shanghai Ranking (ARWU), 2025 yılı sonuçlarını yayımladı.

Bu sıralama, üniversitelerin akademik kapasitesini, araştırma gücünü ve uluslararası görünürlüğünü değerlendiriyor.

Sadece güncel yayın performansını değil, tarihsel birikim ve mezun etkisini de kapsamlı biçimde ele alıyor.

DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

ARWU’nun sıralama metodolojisi, üniversitelerin başarısını farklı boyutlarda ölçüyor:

Nobel ve Fields Madalyası Etkisi: Akademik kadro ve mezunlar arasında ödül kazananlar.

Yüksek Atıf Alan Araştırmacılar: Clarivate’ın Highly Cited Researchers listesinde yer alan bilim insanları.

Prestijli Dergilerde Yayınlar: Nature ve Science gibi önde gelen yayınlarda yayımlanan makaleler.

SCI-Expanded ve SSCI Yayınları: Uluslararası indekslerde taranan akademik çalışmalar.

Mezun Puanı (Alumni Score): Nobel veya Fields Madalyası sahibi mezunlara dayalı ölçüt.

Akademik Kadro Niteliği: Ödüllü bilim insanlarının kadroda bulunması.

Bu kriterler, sıralamaların yalnızca bugünkü üretkenliği değil, üniversitelerin tarihsel mirasını ve küresel görünürlüğünü de yansıttığını ortaya koyuyor.

TÜRKİYE'DEN GENEL GÖRÜNÜM

İstanbul Üniversitesi: 401–500 bandından 501–600 bandına gerilemesine rağmen Türkiye birinciliğini korudu.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ): 601–700 bandında yer alarak Türkiye’de ikinci sırada. Henüz genç olmasına rağmen yükseliş ivmesi dikkat çekiyor.

Ankara Üniversitesi: 801–900’den 701–800 bandına çıktı.

Hacettepe Üniversitesi: 701–800 bandında yerini korudu.

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa: 801–900 bandına yükseldi.

Koç Üniversitesi: 701–800 bandında.

Ege Üniversitesi: 901–1000’den 801–900 bandına çıktı.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ): 701–800’den 801–900 bandına geriledi.

Atatürk Üniversitesi ve Gazi Üniversitesi: 901–1000 bandında.

Marmara Üniversitesi: İlk kez 901–1000 bandına girdi.

SAĞLIK ODAKLI ÜNİVERSİTELERDE YÜKSELİŞ

Türkiye’nin sağlık bilimlerindeki rekabeti, sıralamaya güçlü biçimde yansıdı.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi: Sağlık temalı ilk devlet üniversitesi olarak Türkiye’de ikinci sırada yer aldı. Henüz yeni mezun vermeye başlamasına rağmen güçlü akademik üretkenliği ile dikkat çekiyor.

Hacettepe ve Ankara Üniversiteleri: Sağlık alanında köklü kurumlar olarak üst sıralardaki konumlarını korudu.

MEZUN AĞI VE ETKİSİ

İstanbul Üniversitesi: 100 puan – mezun etkisinde lider.

Hacettepe Üniversitesi: 80,4 puan – sağlık alanında güçlü mezun ağı.

Ankara Üniversitesi: 73,0 puan – kamu yönetimi ve akademide köklü etki.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi: 44,4 puan – yeni mezun verdiği için puanı düşük, ancak mezun sayısı arttıkça yükseliş bekleniyor.

ODTÜ YOK

Sıralamada Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nin yer almaması ise dikkat çekti.