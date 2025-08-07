Abone ol: Google News

TUS ve STS Tıp Doktorluğu giriş belgeleri erişimde

ÖSYM'nin 17 Ağustos'ta yapılacak TUS ve STS Tıp Doktorluğu Seviye Tespit Sınavı giriş belgeleri erişime açıldı.

Yayınlama Tarihi: 07.08.2025 14:38
TUS ve STS Tıp Doktorluğu giriş belgeleri erişimde

Adaylar, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 17 Ağustos'ta yapılacak 2025-Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2025-TUS 2. Dönem) ile 2025-Tıp Doktorluğu Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2025-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem) giriş belgelerine ulaşabiliyor.

ADAYLARIN SINAV GİRİŞ BİLGİLERİ ERİŞİMDE

ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, adayların, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

GİRİŞ BELGELERİNE ULAŞILABİLİYOR

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren giriş belgelerine ÖSYM'nin "ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.

