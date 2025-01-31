Uluslararası Türk Devletleri Üniversitesi kuruldu

AA & Ensonhaber

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Aşık Paşa Konferans Salonu’nda düzenlenen "2030'a Doğru Yükseköğretim Vizyonu Toplantısı", akademik dünyayı buluşturan önemli bir platform oldu. Açılış konuşmasını yapan Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, daha önce Ankara, Diyarbakır, Niğde ve İzmir’de gerçekleştirdikleri toplantıların beşincisini Marmara, Orta Karadeniz ve Batı Karadeniz bölgelerindeki 37 üniversitenin katılımıyla İstanbul’da düzenlediklerini belirtti.

Özvar, toplantıların altıncı ve son ayağının yine İstanbul’da yapılacağını, ardından elde edilen veriler doğrultusunda kapsamlı bir rapor hazırlanarak üniversitelere sunulacağını ifade etti.

KÜRESEL YÜKSEKÖĞRETİM: HIZLA BÜYÜYEN BİR ALAN

Özvar, dünya genelinde yükseköğretime olan talebin hızla arttığını belirterek şu rakamları paylaştı:

-Şu anda yaklaşık 250 milyon öğrenci yükseköğretime devam ediyor.

- 2030'da bu rakamın 380 milyona, 2040'ta ise 600 milyona ulaşması bekleniyor.

- 1975'te yurt dışında eğitim alan öğrenci sayısı 800 bin iken, bu rakam 2022 itibarıyla 6,3 milyona çıktı.

- 2025 yılında 8 milyon öğrencinin farklı ülkelerde eğitim alacağı tahmin ediliyor.

Bu veriler ışığında, yükseköğretimde küreselleşme ve kitleselleşme eğiliminin hız kesmeden devam ettiğini vurgulayan Özvar, gelecekte yükseköğretimin hem büyük fırsatlar hem de önemli zorluklar barındıran bir dönüşüm sürecine gireceğini ifade etti.

TÜRKİYE'DE YÜKSEKÖĞRETİMDE ERİŞİM VE EŞİTLİK ÖN PLANDA

Özvar, Türkiye’de devlet üniversitelerinde eğitimin ücretsiz olmasının, devletin en önemli eğitim politikalarından biri olduğunu belirtti. Özel üniversitelerin de başarılı öğrencilere sunduğu burs olanaklarının büyük bir katkı sağladığını ifade ederek, ekonomik sıkıntıların arttığı bir dönemde üniversitelerin öğrencilere erişimi kolaylaştıran bir ücret politikası izlemesi gerektiğini vurguladı.

TÜRK ÜNİVERSİTELERİ, KÜRESEL REKABETTE ÖNE ÇIKIYOR

Küresel çapta bilim ve teknoloji yarışının hız kazandığını vurgulayan Özvar, Türk üniversitelerinin de bu rekabette giderek daha güçlü bir konuma yükseldiğini belirtti.

THE 2025 sıralamasına göre:

- 35 üniversite eğitim bilimlerinde,

- 26 üniversite mühendislikte,

- 25 üniversite tıp ve sağlık alanında,

- 21 üniversite işletme ve ekonomide,

- 17 üniversite bilgisayar bilimlerinde,

ilk 1000’de yer aldı.

Ayrıca, 10 farklı alanda Türk üniversiteleri ilk 500'e girmeyi başardı. Bu başarıların memnuniyet verici olduğunu dile getiren Özvar, Türkiye'nin yükseköğretimde küresel çapta giderek daha görünür hale geldiğini ifade etti.

ÜNİVERSİTE PROGRAMLARI, SEKTÖRLE UYUMLU HALE GETİRLİYOR

Yükseköğretim Kurulu’nun, eğitim programlarını sektörlerin ihtiyaçlarına göre güncellemeye büyük önem verdiğini belirten Özvar, bu kapsamda birçok yeniliğin hayata geçirildiğini söyledi. Özellikle yazılım ve yapay zeka alanlarının en çok talep gören kariyer yolları haline geldiğine dikkat çeken Özvar, bu yıl 20 üniversitede 70’ten fazla yeni ön lisans ve lisans programının açıldığını duyurdu.

Tam doluluk oranı ile eğitime başlayan bu yeni programların, Türkiye’nin dijital beceri açığını kapatma noktasında kritik bir rol oynayacağını belirten Özvar, kalite standartlarını düşürmeden önümüzdeki yıllarda bu programların sayısını artırmaya devam edeceklerini ifade etti.

TÜRK DÜNYASINDA ÜNİVERSİTE İŞBİRLİKLERİ GÜÇLENİYOR

Yükseköğretimde uluslararası iş birliklerine de değinen Özvar, Türkiye ile Özbekistan arasındaki ortak üniversite kurma girişiminin olumlu sonuçlandığını açıkladı. "Uluslararası Türk Devletleri Üniversitesi" adıyla kurulan bu üniversitenin, İTÜ, ODTÜ, Hacettepe ve Ege Üniversitesi gibi köklü kurumlarla iş birliği içinde olacağını belirtti.

Bu gelişmenin ardından Türk dünyasına hizmet edecek yeni akademik projelerin sırada olduğunu söyleyen Özvar, Azerbaycan’daki girişimlerden sonra Türkmenistan ile de görüşmelerin sürdüğünü duyurdu. “Benzer modelleri diğer Türk devletlerine taşımak istiyoruz” diyen Özvar, Türk yükseköğretiminin geleceğe güvenle hazırlandığını vurguladı.

Özvar, son olarak 50 üniversitede dijital ve yapay zeka tabanlı yeni programların açılacağını da sözlerine ekledi.