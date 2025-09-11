Üniversite mazeretli kayıt tarihleri: 2025 mazeretli kayıtları ne zaman, nasıl yapılır?

2025 YKS ile yükseköğretim programına yerleşen adaylar için kayıt sürecinin tamamlanmasının ardından kayıt tarihlerini kaçıran adaylar mazeretli kayıt tarihlerine odaklandı.

Çeşitli nedenlerden ötürü kayıt yaptıramayan öğrenciler için son fırsat olan mazeret kayıtları gündemdekini yerini almış durumda.

Mazeretini bildiren öğrencilerin kayıt işlemlerini tamamlayabildiği bu sürecin ne zaman başlayacağı ve nasıl yapılacağı merak ediliyor. Peki, 2025 mazeretli kayıtları ne zaman, nasıl yapılır?

2025 MAZERETLİ KAYITLARI NE ZAMAN, NASIL YAPILIR?

Üniversitelere, farklı sebeplerle kayıtlarını yaptıramayan öğrenciler için YÖK tarafından mazeret kayıt hakkı uygulaması hayata geçiriliyor.

Üniversite mazeretli kayıtlar 8-12 Eylül tarihleri arasında bizzat okula başvurarak yapılıyor.

Öğrencilerin mazeretli kayıt için; kayıt aşamasında istenen belgelere ek olarak mazeret bildiren bir belge de bulundurmaları gerekiyor.