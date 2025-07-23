Üniversite tercihinde bu detay her şeyi değiştiriyor: Öğrenciler dikkat!

Son yıllarda yapılan araştırmalar, öğrencilerin yalnızca puan ve sıralamaya göre tercih yapmasının mezun olduktan sonra ciddi hayal kırıklıklarına yol açabileceğini belirtiyor.
Bu nedenle uzmanlar, üniversite ve bölüm araştırılırken şu detayın özellikle dikkatle incelenmesini öneriyor:
“Bu bölümden mezun olanlar şu anda nerelerde, hangi sektörlerde çalışıyor?”
Birçok üniversitenin artık web sitelerinde mezun başarı hikayeleri ve kariyer verileri yayımlaması, bu bilgiye ulaşmayı kolaylaştırıyor.
TERCİH YAPARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
İşte tercih listesi hazırlarken mutlaka araştırmanız gereken bazı detaylar:
• Bölümün mezunlarının iş bulma oranı
• Sektördeki gelişme ve ihtiyaç durumu
• Staj ve uygulamalı eğitim imkânları
• Yurtdışı olanakları ve çift anadal seçenekleri
• Mezunların yorumları ve başarı öyküleri