Üniversite tercihinde bu detay her şeyi değiştiriyor: Öğrenciler dikkat! Üniversite tercih dönemi yaklaştıkça, aday öğrenciler için karar verme süreci daha da karmaşık hale geliyor. Puan, sıralama ve üniversitenin adı kadar bir detay daha öğrencilerin geleceğini doğrudan etkiliyor. İşte detaylar...