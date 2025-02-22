Üniversitede dijital ve yapay zeka tabanlı programlarlar artıyor

AA

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), bu sene 50 üniversitede daha dijital ve yapay zeka tabanlı programlar açılmasının planlandığını bildirdi.

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) başarı sıralaması en üstlerde yer alan öğrenciler, YÖK'ün 2024-2025 eğitim öğretim döneminde 20 üniversitede yeni açtığı yazılım, yapay zeka ve siber güvenlik temelli 70'i aşkın ön lisans ve lisans programını tercih etti ve kontenjanları doldurdu.

50 ÜNİVERSİTEYE PROGRAM AÇILIYOR

YÖK, bu sene 50 üniversitede daha dijital ve yapay zeka tabanlı programlar açarak, bu alanlarda program açan üniversite sayısını 70'e çıkaracak.

2024-2025 eğitim öğretim yılında ilk kez öğrenci alan İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Siber Güvenlik Mühendisliği Bölümü, YKS başarı sıralamasında ilk 2 binden öğrenci aldı.

İTÜ'deki Siber Güvenlik Mühendisliği programının yanı sıra Ankara Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi ve İTÜ'de "Siber Güvenlik Analistliği ve Operatörlüğü" ön lisans programları, İstanbul Ticaret Üniversitesinde de "Siber Güvenlik" ön lisans programı bulunuyor.

"AMACIMIZ, SEKTÖRE HAZIR ÖĞRENCİLER YETİŞTİRMEK"

Açıklamada, bölümlere ilişkin akademisyen ve öğrencilerin görüşlerine de yer verildi.

İTÜ Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdül Halim Zaim, Siber Güvenlik Mühendisliği Bölümü'nün gelecek yıllarda daha da ilgi göreceğini ve giriş sıralamasının daha da artacağını belirtti.

Müfredat oluşturulurken sektörle sürekli iletişim halinde olduklarını bildiren Zaim, "İkinci, üçüncü ve dördüncü yıllar için sektör temsilcileriyle ve danışma kurullarımızla temas halinde olup müfredatı geliştirmeye devam ediyoruz. Amacımız, sektöre hazır öğrenciler yetiştirmek. Siber Güvenlik Mühendisliği Bölümü'nde farklı uzmanlık alanlarının zamanla öne çıkacağını düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Zaim, siber güvenliğin yalnızca özel sektörün değil, devletin ve hatta siber orduların da önemli bir konusu haline geldiğine, bu yüzden insan gücünün yetişmesinin çok önemli olduğuna işaret etti.

"SİBER VATANI KORUYACAK ÖĞRENCİLER YETİŞTİRİYORUZ"

İTÜ Siber Güvenlik Meslek Yüksekokulu Kurucu Müdürü Prof. Dr. Kemal Bıçakçı da Siber Güvenlik Analistliği ve Operatörlüğü Programı'nı tercih eden öğrencilerin başarı sıralamasına dikkati çekti.

Bıçakçı, "Bizi tercih edenler arasında YKS başarı sıralamasında 4 bin 700'de bulunan öğrencimiz var. En düşük sıralamadaki öğrencimiz 13 binde. Bu öğrencilerin bir kısmı, bilgisayar mühendisliği veya yüksek puanla öğrenci alan tıp fakülteleri gibi bölümler yerine bizim meslek yüksekokulumuzu seçti. Bu durum, yüksekokulumuzun sektördeki ihtiyaçlara yönelik kaliteli bir eğitim sunduğunu gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.