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İHA

Uşak merkezde Öğretmen Mahmut Özgöbek İlkokulu'nda 4. sınıf öğrencisi İbrahim Kağan'ın, koridorda yediği çikolatalı ekmek nefes borusuna kaçtı.

Eliyle yardım işareti yapan öğrencisine o sırada kendisine doğru gelen sınıf öğretmeni Yağmur Aydoğan müdahale etti.

ÖĞRENCİSİNİ KURTARDI

Aydoğan, öğrencisini Heimlich manevrasıyla kurtardı.

O anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ise görüntüleri, sosyal medya hesaplarından paylaştı.

"GÖNÜLDEN TEŞEKKÜR EDİYORUZ"

Yapılan paylaşımda, "İlimiz Öğretmen Mahmut Özgöbek İlkokulu'nda derse giderken çikolatalı ekmeği boğazına kaçan öğrencimiz İbrahim Kağan, sınıf öğretmenimiz Yağmur Aydoğan'ın dikkatli ve hızlı müdahalesi sayesinde Heimlich manevrasıyla kurtarıldı.

İlk yardım bilgisi ve soğukkanlılığıyla bir hayat kurtaran öğretmenimize gönülden teşekkür ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.