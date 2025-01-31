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Yarıyıl tatili sona eriyor

Yarıyıl tatili sona eriyor Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2024-2025 takvimine göre, okullarda 2. dönem ise 3 Şubat Pazartesi günü başlayacak.