Yaşar Güler, öğretmen olarak görev yapan personellerle bir araya geldi

Ülkemizde, 24 Kasım her yıl Öğretmenler Günü olarak kutlanıyor.
24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, bakanlık bünyesinde öğretmen olarak görev yapan personelleri ağırladı.
SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI
Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin paylaşımda bulunuldu.
Paylaşımda şu ifadeler yer aldı:
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bakanlığımız bünyesinde öğretmen olarak görev yapan personellerimizle bir araya geldi. Bakan Güler, öğretmenlerimizin bu özel gününü kutlayarak icra ettikleri mesleğin ülkemizin ve milletimizin geleceği için büyük önem taşıdığını vurguladı.
Öte yandan, kabulde, Bakan Yardımcısı Musa Heybet ve Personel Genel Müdürü Tümgeneral Orhan Gürdal da bulundu.
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