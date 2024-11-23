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Yaşar Güler, öğretmen olarak görev yapan personellerle bir araya geldi

Yaşar Güler, öğretmen olarak görev yapan personellerle bir araya geldi Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bakanlığımız bünyesinde öğretmen olarak görev yapan personellerimizle bir araya geldi." denildi.