Yaşar Turhan Anadolu Lisesi Cevdet Yılmaz ve Bilal Erdoğan'ın katıldığı törenle açıldı

Bingöl'de eğitim yatırımları hız kesmeden devam ediyor.

Çeşitli programları kapsamında kente gelen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Yaşar Turhan Anadolu Lisesi açılış programına katıldı.

Yılmaz'a Bingöl Valisi Cahit Çelik, Bingöl AK Parti Milletvekili Feyzi Derbidek ve Zeki Korkutata, Belediye Başkanı Erdal Arıkan ve İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan eşlik etti.

Ayrıca açılışa Bingöllüler de yoğun katılım gösterdi.

BİNGÖL'DE EĞİTİMDE YILLAR İÇİNDE BÜYÜK DÖNÜŞÜM

Törende bir konuşma yapan Cevdet Yılmaz, Bingöl'ün eğitim altyapısında son yıllarda yaşanan gelişmelere dikkat çekti.

Yılmaz, geçmişte kent genelinde sadece 500 civarında derslik bulunduğunu, bugün ise bu sayının 4 binlerin üzerine çıktığını ifade etti.

"TÜRKİYE OLARAK BİZ HEM HAKLI, HEM DE GÜÇLÜ OLACAĞIZ"

Eğitimin bir toplumun en büyük sermayesi ve bir beka meselesi olduğunu vurgulayan Yılmaz, bütçede en büyük payın her zaman eğitime ayrıldığını, bu sayede okul öncesinden üniversiteye kadar her kademede okullaşma oranlarının ve niteliğin artırıldığını dile getirdi.

Yılmaz konuşmasında ayrıca şu sözlere yer verdi:

"Dünyaya egemen olan bir güç siyaseti ile karşı karşıyayız. Haktan, adaletten, merhametten uzak bir güç siyaseti var. Ben bunun çok sürdürülebilir olduğunu düşünmüyorum.

Bir noktada insanlık buna farklı bir tepki gösterecektir. Sadece haklı olmamız maalesef yetmiyor. Güçlü olmanız da lazım. Türkiye Cumhuriyeti olarak biz hem haklı olacağız hem de güçlü olacağız."

"KAYNAKLARI VERİMLİ KULLANAN BİR TOPLUM OLMAK GEREKİYOR"

Sadece güçlü ve haklı olmak da yetmiyor. Hem haklı hem güçlü olmanın en önemli unsuru da nitelikli insan gücüdür.



Organize olabilen, hedefler koyup o hedefler etrafında birleşebilen, kaynakları verimli ve doğru kullanan bir toplum. Bunun da temelinde yine insan var.

"23 YILDA EĞİTİME EN BÜYÜK YATIRIMLARI YAPTIK"

Türkiye Yüzyılı'nda yapılan yatırımların ülkenin geleceğini yapılan yatırımlar olduğunu aktaran Yılmaz, şu sözlerle konuşmasına devam etti:

Bu yatırımların yanı sıra bize kamu olarak da son 23 yılda eğitime en büyük yatırımları yaptık.



Bütçelerimizde hemen her yıl eğitim 1 numaralı sırada oldu.



En büyük payı eğitime ayırdık.



Okul öncesinden, üniversitesine, lisans sonrası eğitime varıncaya kadar, eğitimin her paritesinde hem erişimi artıktık, hem de niteliğini yükselttik.



İnşallah önümüzdeki dönemlerde bunun sonuçlarını daha iyi göreceğiz.

"GENÇLERİMİZ BİZİM EN BÜYÜK SERMAYEMİZ VE GÜCÜMÜZDÜR"

Eğitim kısa sürede sonuç alabileceğiniz bir alan değil.



Bugün yaptığınız bir adım belki 20 yıl sonra gerçek anlamda sonuç üretecek.



Ama bu temelleri atmazsanız hiçbir zaman sonuçlarını göremezseniz.



Dolasıyla son 23 yılda cumhurbaşkanımızın liderliğinde eğitimde yaptığımız hamle geleceğimiz açısından en büyük başarıdır.



Bundan sonrada kamu, özel kesim, sivil toplum hep birlikte eğitimin niteliğini daha fazla artırıcı yönde gayret etmeye devam edeceğiz.



Bu yetişen gençlerimiz bizim en büyük sermayemiz ve gücümüzdür.

ÇOCUK EVLERİ SİTESİNE ANLAMLI ZİYARET

Okul açılışının ardından Yılmaz ve beraberindeki heyet, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Çocuk Evleri Sitesini ziyaret etti.

Burada devletin koruması altındaki çocuklarla yakından ilgilenen ve onlarla sohbet eden Yılmaz, çocukların eğitim durumları ve sosyal faaliyetleri hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Ziyaret, çocuklara çeşitli hediyelerin verilmesi ve hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.