YDS giriş belgeleri erişime açıldı

AA
Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'na (2024-YDS/2) katılmak isteyenler için başvurunun ardından, sınav belgesine ulaşım aşamasına geçildi.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nca (ÖSYM), 2024 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'na giriş belgelerinin erişime açıldığı bilgisi verildi.
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 3 Kasım'da yapılacak sınava başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara ilişkin atanma işlemleri tamamlandı.
BELGELERDE SINAV GİRİŞ BİLGİLERİ YER ALIYOR
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, 24 Ekim ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecek.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış