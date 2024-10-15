Yılmaz Tunç: Hukuk ve Adalet dersini 1,1 milyon öğrenci tercih etti

Haber Merkezi

Adalet Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı iş birliği ile 2023-2024 eğitim ve öğretim yılında Hukuk ve Adalet dersi, seçmeli ders olarak müfredata konuldu.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı mesajında, derse olan ilgi ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

Geleceğimizin teminatı evlatlarımıza adaletli olmayı temelden öğretiyoruz. Evlatlarımızın hukuk bilincinin gelişmesi, sorumluluklarının farkında ve adil bireyler olarak yetişmesi için seçmeli ders olarak müfredata konulan Hukuk ve Adalet dersini 1 milyon 147 bin 799 öğrencimiz tercih etti.

"GELECEĞİMİZ DAHA GÜÇLÜ OLACAK"

Adaleti merkezine koyan pırıl pırıl gençlerimizle geleceğimiz daha güçlü olacak. Öğrencilerimize eğitim hayatları boyunca başarılar diliyorum.

HUKUK VE ADALET DERSİ ÜNİTELERİ

-Yaşamımızda Hukuk ve Adalet

-Haklarımız ve Sorumluluklarımız

-Hukuki Sorunlarımız

-Hukuki Çözümlerimiz