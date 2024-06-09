Yılmaz Tunç'tan YKS iddialarına ilişkin açıklama Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, YKS ile ilgili gerçeğe aykırı iddia ve paylaşımlar için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatıldığını açıkladı.

ensonhaber.com

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 81 il ve Lefkoşa'da düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (2024-YKS) son oturumu Yabancı Dil Testi'nin de (YDT) tamamlanmasıyla, sınav maratonu sona erdi..

2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (2024-YKS) tamamlanmasının ardından bazı basın yayın organları ve sosyal medya mecralarında "YKS soruları sınavdan önce paylaşıldığına" dair iddialar ortaya atılmıştı.

Asılsız iddialarla ilgili Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan açıklama geldi.

"Soruşturma başlatıldı"

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Yükseköğretim Kurumları Sınavı Temel Yeterlilik Testi ve Alan Yeterlilik Testi sorularının sızdırıldığına ilişkin bazı basın yayın organları ve sosyal medya mecralarında yer alan gerçeğe aykırı iddialar ve paylaşımlar hakkında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ‘Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma’ suçundan resen soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir.



Hedeflerine ulaşmak için yoğun bir çalışma dönemi geçiren adayların ve onlara sonsuz destek veren ailelerinin huzuru ile kurumlarımızın saygınlığını bozmaya yönelik yapılan gerçek dışı sosyal medya paylaşımları asla kabul edilemez. Hayallerindeki mesleğe kavuşmak için sınavda ter döken tüm adaylarımızın başarılı bir sınav geçirmiş olmalarını diliyor, istedikleri üniversitede eğitim hayatlarını sürdürmelerini temenni ediyorum.

İddialar yalanlandı

Öte yandan İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2024 YKS) sorularının, sınavdan önce sosyal medya platformlarında paylaşıldığı yönündeki iddiaların asılsız olduğunu belirtti.

DMM'nin sosyal medya hesabından, "YKS sorularının sınavdan önce sosyal medya platformlarında paylaşıldığı" yönündeki iddialar ve bu konuda sosyal medyada yer alan görsellere ilişkin açıklama yapıldı: