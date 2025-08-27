YKS birincilerinin tercihi mühendislik ve hukuk oldu

Yükseköğretim Kurulu’ndan (YÖK) yapılan açıklamaya göre, bu yıl Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) dereceye giren öğrencilerin yerleştikleri üniversiteler belli oldu.

TÜRKİYE BİRİNCİLERİ VE TERCİHLERİ

TYT ve AYT Sayısal birincisi Nizip Fen Lisesi mezunu Ahmet Eren Özyurtseven, Koç Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nü tam burslu kazandı.

AYT Sözel ve Eşit Ağırlık birincisi Özel Tan Fen Lisesi mezunu Muhammed İsmail Kuşat, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne yerleşti.

YDT İngilizce birincisi Özel İzmir Bahçeşehir Koleji mezunu Mehmet Sarak, İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'ne girdi.

YDT Fransızca birincisi Galatasaray Lisesi mezunu Arda Eren Kartal, Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi’ne burslu olarak kabul edildi.

YDT Arapça birincisi TOFAŞ Fen Lisesi mezunu Abdulvahap Burro, İstanbul Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nü kazandı.

YDT Rusça birincisi Haydarpaşa Lisesi mezunu Ediz Doğan Karakoç, Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü'ne yerleşti.

ÖNCEKİ YILLARIN BİRİNCİLERİNİN TERCİH EĞİLİMLERİ

YÖK verilerine göre, önceki yıllarda birinciler en çok mühendislik, tıp, hukuk ve ekonomi bölümlerini tercih etti.

2023’te birincilerden 3’ü tıp, 2’si mühendislik, diğerleri hukuk, ekonomi, psikoloji ve ilahiyat bölümlerine yerleşti.

2022’de 2’si mühendislik, 2’si tıp, 2’si hukuk tercih ederken, diğerleri iktisat, psikoloji ve ilahiyatı seçti.

2021’de ise birincilerden 2’si tıp, 2’si mühendislik okudu; diğerleri hukuk, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler, işletme ve psikoloji bölümlerini tercih etti.

ÖZVAR'DAN ÖĞRENCİLERE ÇAĞRI

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, tercih sürecinin ardından kayıtların 1-5 Eylül tarihleri arasında yapılacağını belirterek şunları söyledi:

“Bir programa yerleşme başarısı gösteren tüm adaylarımızı kayıtlarını yaptırarak üniversite yaşamının sunduğu imkanlardan faydalanmaya davet ediyorum.”

Özvar, üniversite eğitiminin sadece diploma değil; kültürel, sanatsal, sportif ve sosyal alanlarda da gençlere yeni ufuklar açtığını vurguladı.

EK YERLEŞTİRME UYARISI

Herhangi bir programa yerleşemeyen adaylara da seslenen Özvar, ek yerleştirme sürecini dikkatle takip etmeleri gerektiğini, az sayıdaki boş kontenjanlar için yeniden tercih şanslarının olacağını hatırlattı.