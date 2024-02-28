YKS geç başvuruları 5-7 Mart arasında yapılacak Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca 8-9 Haziran'da yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na geç başvurular, 5-7 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

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Binlerce öğrenci, üniversite okumanın hayalini kuruyor.

Bu kapsamda da Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sınavı için hazırlanan öğrenciler, yavaş yavaş sona yaklaşmak üzere.

Yaz aylarında yapılacak olan sınavın başvuruları sona ererken, geç başvurular için de detaylar belli oldu.

5-7 Mart tarihlerinde geç başvuru

1 Şubat’ta başlayan Yükseköğretim Kurumları Sınavı başvuruları, 26 Şubat günü saat 23.59’da sona erdi.

Edinilen bilgiye göre ÖSYM, başvurusunu tamamlayamayan adaylara başvurularını tamamlama imkanı tanıdı. Buna göre 5-7 Mart tarihleri arasında adaylar, geç başvurularını gerçekleştirilebilecek.