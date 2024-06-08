YKS heyecanı başladı: Geç kalan adayla kameraya yansıdı Saat 10.15'te başlayan YKS'nin ilk oturumu olan TYT'de milyonlarca öğrenci ter dökerken, her yıl olduğu gibi geç kalan adaylar da görüldü.

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ensonhaber.com

Milyonlarca adayın heyecanla beklediği sınav maratonu bugün başladı.

Saat 10.15'te başlayan YKS'nin ilk oturumu olan TYT için 3 milyon 120 bin 878 aday başvuruda bulundu.

Yarın da devam edecek olan sınav sonuçları 17 Temmuz'da açıklanacak.

Sınav alanlarında bu yıl da manzara değişmezken, sınava geç kalan adaylar görüntülendi.

İşte sınava geç kalan adaylar...

Kimliğini unutan öğrencinin yardımına polis yetişti

Edirne'de sınava girmek için Trakya Üniversitesi Ayşekadın Yerleşkesine gelen bir öğrenci sınava dakikalar kala kimliğini unuttuğunu fark etti.

Panik halde polislerden yardım isteyen öğrenciyi Edirne Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timlerince (Yunus Timi) motosiklete bindirildi.

Evinden alınan kimlikle öğrenci, sınav yapılacak binaların kapılarının kapanmasına kısa bir sürer kala sınav salonuna yetiştirildi.

Salonu karıştıran adayları polis yetiştirdi

Geldiği sınav salonunun yanlış olduğunu fark eden 2 öğrenci ise panik halinde yunus polislerinden yardım istedi.

Motosiklete bindirilen 2 öğrenci Mühendislik Fakültesindeki sınav salonuna yetiştirildi.

5 dakika geç kalan öğrenci sınava giremedi

Aksaray'da ise bir öğrenci sınava 5 dakika kala sınav olacağı okula geldi.

Geç kalan öğrenci görevliler tarafından içeriye alınmazken, genç üzüntü içinde geri döndü.

Yaklaşık 20 aday polis sayesinde sınava yetişti

Afyonkarahisar'da sınav stresiyle kimliğini veya sınava giriş belgelerini unutan adayların yardımına polis ekipleri koştu.

20'ye yakın aday polis ekipleri sayesinde sınava vaktinde yetişebildi.

Geç kalan öğrenciler üzüntü içinde geri döndü

İstanbul ve Balıkesir'de de saat 10.00 kapanan kapılardan geri dönen adaylar görüldü.

Dakikalarla sınavı kaçıran öğrencile üzüntüye kapılırken, dışarıda bekleyen veliler tarafından teselli edildiler.

Sınava alınmayan öğrencinin annesi gözyaşlarına boğuldu

Bir diğer geç kalan öğrenci ise Şanlıurfa'da görüldü.

Kapıların kapanmasından 5 dakika sonra 10.05’te gelen bir öğrenci içeri alınmayınca, okul kapısında kendisini yere atan anne gözyaşlarına boğuldu.

Okul kapısında hüngür hüngür ağlayan anne ve kızı, çevredeki vatandaşlar teskin etti. Birbirlerine sarılan anne ve kızı daha sonra gözyaşlarıyla okuldan ayrıldı.