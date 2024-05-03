YKS için 40 günlük maraton: Dünyadan izole kapalı matbaa dönemi başladı 8-9 Haziran'da yapılacak ve binlerce öğrencinin gireceği Yükseköğretim Kurumları Sınavı için 100'den fazla görevlinin çalışacağı dünyadan izole kapalı matbaa dönemi başlarken, alanda yüksek güvenlik önlemleri alındı.

AA

Binlerce öğrenci Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için gün sayarken, ÖSYM'nin dünyadan izole matbaa dönemi başladı.

Bu yıl 3 milyonun üzerinde adayın başvuru yaptığı YKS hazırlık sürecinde, tek bir pencerenin dahi bulunmadığı, üst düzey güvenlik önlemleriyle korunan kapalı matbaa merkezindeki çalışmalarına başlayan 100'ü aşkın personel, sınavın sona ereceği 9 Haziran akşamına kadar dışarı çıkamayacak.

40 günlük maraton başladı

Tüm temel ihtiyaçları bu merkezde karşılanan personel, aileleri de dahil olmak üzere yaklaşık 40 gün boyunca hiçbir şekilde dış dünya ile iletişim kuramayacak.

Soru havuzlarının kriptolu sistemlerinin oluşturulmasının ardından başlatılan kapalı matbaa sürecinde, ÖSYM personeli, matbaa işçileri, yemek servisi yapanlar, uzmanlar ve öğretim üyelerinden oluşan personel, YKS'de son oturum olan YDT'nin 9 Haziran saat 17.45 itibarıyla tamamlanmasıyla birlikte merkezden çıkarak aileleriyle buluşacak.

Görevliler matbaaya giriş yaptı

Kapalı matbaa dönemine girecek sınav görevlileri, ÖSYM merkezi önünde buluştu. Buradan araçlarla kapalı merkeze bavullarıyla birlikte ulaşan görevliler, 40 günlük kapalı dönem için yüksek güvenlik önlemleri altında kapalı matbaa merkezine giriş yaptı.

Sorular en az 3-4 denetimden geçecek

Yıl boyu devam eden soru hazırlama aşamasının ardından sınavda çıkacak soru sayısının 10 katı soru, kriptolu sistemlerle kapalı matbaa merkezine getirilecek. Burada şifreleri çözüldükten sonra sorular üzerinde akademisyenler çalışmaya başlayacak.

Her sınavda bir yazarın tek bir sorusu yer alabilecek, ikinci bir soruya izin verilmeyecek. Sorular burada bir kez daha en az 3-4 denetimden daha geçirilecek.

Yaklaşık 20 bin metrekare üzerine kurulu kapalı merkezde paketlenen soru kitapçıkları, nakil araçlarıyla da ilgili sınav merkezlerine gönderilecek.

Yüksek güvenlik önlemleri alındı

Merkeze cep telefonu dahil hiçbir elektronik eşya ile girilemiyor. Görevlilerin tamamı, x-ray cihazları ve el dedektörleriyle arandıktan sonra parmak izi okuma sistemlerinden geçirilerek merkeze alındı.

Sınavların tüm hazırlık süreçlerinin yürütüldüğü kapalı merkezde sınav güvenliği, Faraday kafesi ve sinyal karıştırıcı jammer gibi özel sistemlerin yanı sıra 7 gün 24 saat emniyet güçlerinin nöbetiyle sağlanacak.

Merkezdeki çöp bile soru güvenliği için 40 gün boyunca dışarı çıkarılmayacak.

Günde 200 bin soru kitapçığı basılacak

Bu sürede eksi 18 derecede bekletilen çöpler, sınav tamamlandıktan sonra bertaraf edilecek. Kapalı merkezde kullanılan her türlü müsvedde kağıt veya baskı hatası olan soru kitapçıkları da toz haline getirilecek.

Merkezde günde 200 bin soru kitapçığı basılacak. Poşetlenerek RFID ile takip edilen kutulara yerleştirilen sınav evrakları, elektromekanik kilitlerle tırlara yüklenerek anbean takip edilerek merkezlere gönderilecek.

Kapalı matbaada görevli personelin uzun soluklu mesailerinde tüm ihtiyaçlarının karşılanması için sinema, spor ve bilardo salonları, masaj koltukları, dinlenme alanları, yemekhane, yatakhane gibi özel alanlar hazır edildi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)