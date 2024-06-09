YKS sona erdi, öğrenciler soruları kolay buldu ÖSYM tarafından düzenlenen YKS'nın ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Sınavı tamamlandı. Sınava giren öğrencilerin geneli ise soruların kolay olduğunu söyledi.

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ANKA

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme (ÖSYM) tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Sınavı (AYT) tamamlandı.

1 milyon 983 bin 766 adayın katıldığı sınavda; Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 Testi'nde 40 soru, Sosyal Bilimler-2 Testi'nde 40 soru, Matematik Testi'nde 40 soru, Fen Bilimleri Testi'nde 40 soru soruldu ve 180 dakika süre verildi.

Sınavdan çıkan ve duygularını paylaşan öğrencilerin çoğu ise soruların kolay olduğunu belirtti.

"Gayet yapılacak bir sınavdı"

Sınavın, ÖSYM’nin geçmiş yıllardaki düzenlenen sınavlarla benzer olduğunu belirten, bir öğrenci şunları söyledi:

“Sınav güzel geçti. Ben daha detaylı sormalarını bekliyordum edebiyattan. Beklediğim kadar detaylı değildi. Onun dışında çok fazla emek harcadık. Umarım karşılığını alırız. Farklı bir soru tipi yoktu. Sınavdan önce ÖSYM’nin geçmişteki sorularını çözerseniz gayet yapılacak bir sınavdı.''

"Ben geçen senenin sorularına da baktım aşağı yukarı aynıydı"

Geçmiş yıllarla benzer bir sınav olduğunu belirten bir başka aday da "Beklediğimden iyi geçti. Her şey kontrolüm altındaydı. Ben geçen senenin sorularına da baktım aşağı yukarı aynıydı. Bazı belirleyici sorular vardı ama bence doğrultulu olmuş. Hedefim İşletme okumak. Tutturacağıma inanıyorum" diye konuştu.

"Hemen geçtik soruları"

Siirt'te sınava giren ve genel olarak kolay bulduğunu belirten öğrenci Sait Bozkurt, "Bu sene mezun oldum. ÖSYM sınavını ilk kez tattık. Genel olarak matematikte ilk 15-20 soru bildiğimiz TYT konularıyla AYT’nin geçişi denklem kurmalar, eşitsizlikler vb. gibi konulardı. Tam sayılar konuları onlar basitti.

Hemen geçtik soruları. İntegral sorularında kasmışlardı. Trigonometri soruları beklediğinden daha basit geldi. Bir tık daha zorlayabilirlerdi diye düşündüm, düşündürücü sorulardı. Onun dışında integralden alamadığımız netleri geometri sorularından almaya çalıştık.

"Genel olarak fena bir sınav değildi, güzel bir sınavdı"

Fizik bana göre basitti. Çok basit de değil, çok da zor değildi, olması gerektiği gibiydi. Kimya beni zorladı, kimyada sıkıntı yaşadım. Basit sorular da vardı. Çok zor sorular da vardı. Kimyada çok zorlandım.

Onun dışında biyolojide de temel sorular vardı. Saf bilgi dediğimiz o bilgiyi bilmesen o soruyu çözemeyeceğin şekilde sorular vardı. Günlük hayattan uyarlanmış sorular da vardı paragraf gibi. Onun dışında ortalama, genel olarak fena bir sınav değildi, güzel bir sınavdı" dedi.