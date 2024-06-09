YKS soruları ve cevap anahtarları yayınlandı 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2024-YKS) oturumları temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları, ÖSYM'nin sitesinde erişime açıldı.

ensonhaber.com

Milyonlarca adayın hayalini kurduğu üniversite için kritik bir viraj daha aşıldı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 81 il ve Lefkoşa'da düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (2024-YKS) son oturumu Yabancı Dil Testi (YDT) tamamlandı.

YKS'nin son oturumu olan YDT saat 15.45 itibarıyla başladı. YDT'de; İngilizceden 222 bin 473, Arapçadan 5 bin 913, Almancadan 3 bin, Fransızcadan bin 206, Rusçadan 797 kişi sınava girdi.

Sınavda, bin 28 bina ve 11 bin 44 salon kullanıldı. Sınavın son oturumunda 36 bin 46 kişi görev yaptı. 80 soru için 120 dakika süre verilen sınavda, adaylara başvuruda bildirdiği yabancı dile ait soru kitapçığı verildi.

YDT 17.45 itibarıyla sona erdi.

8 Haziran Cumartesi Temel Yeterlilik Testi ile başlayan YKS sınav maratonu böylelikle sona erdi.

Soru kitapçıkları ve cevap anahtarı yayınlandı

2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2022-YKS) oturumları temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları, ÖSYM'nin sitesinde erişime açıldı.

Soru ve cevaplara ulaşmak için tıklayınız...

Sonuçlar 17 Temmuz'da açıklanacak

YKS sonuçları, 17 Temmuz'da açıklanacak.