YKS tercih kılavuzu 30 Temmuz'da açıklanacak

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giren öğrencileri bekleyen son aşama için bir bilgilendirme yayımladı.

Kurum, Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu çalışmaları tamamlanmak üzere olduğunu belirterek, tarih verdi.

TERCİHLER 1-13 AĞUSTOS ARASINDA YAPILACAK

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada "2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu çalışmaları tamamlanmak üzere olup Kılavuz, 30 Temmuz 2025 tarihinde adayların ve kamuoyunun bilgisine sunulacaktır. Adaylar tercihlerini, 1-13 Ağustos 2025 tarihleri arasında ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden yapabilecektir." denildi.

ÖNEMLİ TARİHLER

Kılavuz, 30 Temmuz 2025 tarihinde adayların ve kamuoyunun bilgisine sunulacak.

Adaylar tercihlerini, 1-13 Ağustos 2025 tarihleri arasında yapacak.