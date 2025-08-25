YKS tercih sonuçları açıklandı

Milyonlarca aday, 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (2025-YKS) ter döktü.

Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından tercihlerini de gerçekleştiren adaylar için ÖSYM'den son dakika açıklaması geldi.

YKS tercih sonuçları, ÖSYM tarafından açıklandı.

ÖSYM'NİN SİTESİNDEN ERİŞİME AÇILDI

YKS sonuçlarına göre adaylardan alınan tercihler doğrultusunda, 2025-YKS yükseköğretim programlarına merkezi yerleştirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. kimlik numarası ve şifresiyle ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden ulaşabilirler.

YKS 2025 TERCİH SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yerleşemeyen adaylar için ek tercih dönemi, sonuçların açıklanmasından sonra başlayacak.

ÖSYM boş kalan kontenjanları duyurduktan sonra öğrenciler, yeni bir tercih listesi hazırlayacak.

Ek yerleştirme sonuçları da aynı şekilde ÖSYM’nin sistemi üzerinden duyurulacak.

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NASIL YAPILACAK?

2025-YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 1-5 Eylül, elektronik kayıtlar ise 1-3 Eylül'de yapılabilecek.

Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye, belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekiyor.

Elektronik kayıt yapan adaylar ise üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacak.