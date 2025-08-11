YKS tercih süreci çarşamba günü sona erecek

Milyonlarca öğrenci, hayalini kurdukları bölüm ve üniversiteler için tercihlerini sürdürüyor

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite adayları, tercih sürecine geçiş yaptı.

Bu yıl 21-22 Haziran'da düzenlenen 2025-YKS'ye 2 milyon 560 bin 649 aday başvurdu.

ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden yapılan tercih süreci 13 Ağustos'a kadar sürecek.

KAYITLAR EYLÜL AYINDA

Bu yıl yükseköğretim kurumlarında genel kontenjanların yanı sıra okul birincisi, depremzede aday, 34 yaş üstü kadın, şehit yakını, gazi ve gazi yakını kontenjanları da dahil olmak üzere toplam 909 bin 190 kontenjan bulunuyor.

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adaylar, kayıt işlemlerini 1-5 Eylül'de yapacak, elektronik kayıtlar ise 1-3 Eylül'de alınacak.

EK YERLEŞTİRME YAPILACAK

Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar, üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecek.

Yükseköğretim programlarının 2025-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezi olarak ek yerleştirme yapılacak.

Merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacak.