YKS tercihleri açıklandı: 778 bin aday üniversiteli oldu

Milyonlarca öğrencinin beklediği Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih sonuçları açıklandı...

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2025 YKS yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgileri internet sitesinden paylaştı.

1 MİLYON 412 BİN ADAY TERCİH YAPTI

Buna göre, yerleştirme puanı hesaplanan 2 milyon 310 bin 599 adayın 1 milyon 412 bin 734’ü tercih yapma hakkı elde etti.

Bu hakkı kazanan adaylardan 677 bin 391’i örgün lisans ve ön lisans programlarına, 100 bin 907’si ise Açıköğretim Fakültesi (AÖF) lisans ve ön lisans programlarına yerleşti.

778 BİN ADAY ÜNİVERSİTELİ OLDU

Böylece lisans ve ön lisans programlarına yerleşme hakkı kazanan aday sayısı toplam 778 bin 298 oldu.

Devlet ve vakıf üniversitelerinin lisans programlarında 30 bin 153, ön lisans programlarında devlet üniversitelerinde 43, vakıf üniversitelerinde ise 17 bin 281 kontenjan dolmadı.

Boş kontenjan toplam 47 bin 477 oldu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ve diğer ülkelerdeki üniversitelerin lisans programlarında 5 bin 200, ön lisans programlarında 861 olmak üzere 6 bin 61 kontenjan boş kaldı.

ÖĞRENİM DURUMLARINA GÖRE SAYILAR NE DİYOR

ÖSYM’nin paylaştığı bilgilere göre, öğrenim durumuna göre başvuran ve yerleşen aday sayılarına bakıldığında, 2025-YKS’de son sınıf düzeyinde tercih yapan 394 bin 450 adaydan 234 bin 411’i bir yükseköğretim programına yerleşti.

Bu adayların 133 bin 700’ü lisans, 87 bin 740’ı ön lisans, 12 bin 971’i AÖF programlarında öğrenim görme hakkı kazandı.

Önceki yıllarda bir programa yerleşememiş ve bu yıl tercih hakkı kazanan 727 bin 693 adaydan 391 bin 517’si bu yıl bir yükseköğretim programına yerleşti.

VAKIF ÜNİVERSİTELERİNİ TERCİH EDENLERDE AZALMA VAR

Daha önce yerleşen ve bu yıl da bir yükseköğretim programını kazanan 75 bin 328 adayın 21 bin 309’u lisans, 35 bin 321’i ön lisans, 18 bin 698’i ise AÖF programlarında öğrenim görme hakkını elde etti.

Ayrıca daha önce bir yükseköğretim programını bitiren ve bu yıl sınava katılarak tekrar bir yükseköğretim programını kazanan 55 bin 916 adayın 20 bin 525’i lisans, 20 bin 206’sı ön lisans, 15 bin 185’i AÖF programlarına yerleşti.

Daha önce yükseköğretimden kaydı silinen ve bu yıl tercih hakkı elde eden 21 bin 126 adayın ise 4 bin 198’i lisans, 7 bin 475’i ön lisans, 9 bin 453’ü AÖF programlarını kazandı.

Kayıt işlemleri 1-5 Eylül tarihleri arasında, elektronik kayıtlar ise 1–3 Eylül arasında yapılabilecek.

YENİ BÖLÜMLERE İLGİ BÜYÜK

YÖK Başkanı Erol Özvar, YKS yerleştirme sonuçlarıyla ilgili yaptığı değerlendirmede "Yükseköğretim sisteminde istihdam odaklı başlattığımız dönüşüm kapsamında hayata geçirdiğimiz yapay zekâya, yeşil dönüşüme, sağlık ve tarımda dijital teknolojilere dayalı programlara adaylarımız büyük teveccüh gösterdi. Devlet üniversitelerinde bu yıl açılan yeni lisans ve önlisans programlarına ayrılan 4 bin 592 kontenjanın tamamı doldu." dedi.

Yeni açılan lisans programları arasında Doğa Koruma ve Biyoçeşitlilik Yönetimi, Hassas Tarım ve Tarımsal Robotlar, Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği, Akıllı Altyapılar Teknikleri, Akıllı Sera Teknolojileri gibi bölümler yer aldı.

Önlisans düzeyinde ise Çevre Sağlığı ve Çevresel Risk Yönetimi Teknikerliği, Dijital Sağlık Sistemleri Teknikerliği, Tıbbi Veri İşleme Teknikerliği, Yenilenebilir Enerji Teknikerliği, Yeşil ve Ekolojik Bina Teknikerliği gibi programlar dikkat çekti.