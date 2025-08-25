YKS sonuçları: Kontenjanların tamamına yakını doldu

Milyonlarca adayın ter döktüğü 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS) sonrası, ÖSYM adayların tercihlerini de sonuçlandırdı. YKS tercih sonuçları ÖSYM tarafından erişime açıldı.

SONUÇLAR ÖSYM'NİN İNTERNET SİTESİNDE

Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden görüntüleyebilirler.

2025-YKS yükseköğretim programlarına merkezi yerleştirme işlemleri, adaylardan alınan tercihler doğrultusunda tamamlandı.

ÜNİVERSİTE KONTENJANLARI NEREDEYSE DOLDU

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, sonuçlarla ilgili yaptığı açıklamada şöyle dedi:

"Devlet üniversitelerinde toplam kontenjanların yüzde 99’u, ön lisans kontenjanlarının ise tamamı doldu.

Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık ve Hukuk programlarının tamamı doldu.

Mühendislik programlarında doluluk oranı yüzde 97, öğretmenlik programlarında ise yüzde 95 olarak gerçekleşti."

YENİ PROGRAMLARA YOĞUN İLGİ

Prof. Dr. Özvar, istihdam odaklı yükseköğretim dönüşümü kapsamında açılan yeni programlara adayların yoğun ilgi gösterdiğini belirtti.

Bu yıl 3 lisans ve 24 ön lisans olmak üzere toplam 27 yeni program açıldı.

Bu programlarda tek bir kontenjan bile boş kalmadı.

GELECEĞİN ALANLARINA YÖNELİK TERCİHLER

Yapay zekâ, yeşil dönüşüm, sağlık ve tarımda dijital teknolojilere dayalı programlar, adayların özellikle rağbet gösterdiği alanlar arasında yer aldı.