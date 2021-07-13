YÖK'ten kritik yaz okulu kararı kararı! Üniversitelerde yaz okulu yüz yüze mi yapılacak?

Üniversitelerde yaz okulunun yüz yüze mi yoksa uzaktan mı yapılacağı merak ediliyor. Binlerce üniversite öğrencisi ''Üniversitelerde yaz okulu yüz yüze mi yapılacak?'' sorusuna yanıt arıyor.

Koronavirüs pandemisi nedeniyle yaklaşık 2 yıldır uzaktan eğitim gören milyonlarca üniversite öğrencisi, üniversitelerde yaz okulu eğitimlerinin nasıl olacağını merak ediyor.

Aşılamanın hız kazanması ve vaka sayısındaki düşüşle birlikte üniversitelerde yaz okulunun yüz yüze yapılabileceği gündeme gelmişti.

Bu kapsamda yaz okuluna kalan öğrenciler, ''Üniversitelerde yaz okulu yüz yüze mi, online mı yapılacak?'' sorusunu gündeme taşıdı.

Peki Üniversitelerde yaz okulu yüz yüze mi yapılacak? İşte detaylar...

ÜNİVERSİTELERDE YAZ OKULU YÜZ YÜZE Mİ YAPILACAK?

Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK), 2020-2021 yaz okulu eğitimlerinin uzaktan öğretim yöntemiyle yapılması yönündeki teklifleri uygun görmediği belirtilmişti.

Memurlar.net'te yayınlanan habere göre, YÖK tarafından 9 Temmuz 2021 tarihi itibarıyla tüm üniversitelere gönderilen yazıda, "Covid-19 pandemisi nedeniyle 2020-2021 yaz okulu eğitiminin uzaktan öğretim yöntemiyle yapılması teklifleri 07.07.2021 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında incelenmiş olup 2020-2021 yaz okulu eğitimlerinin uzaktan öğretim yöntemiyle yapılması uygun görülmemiştir." denilmişti.

Haberin yayılmasının ardından YÖK Başkanlığı bugün acele koduyla yeni bir karar aldı ve kararı tüm üniversitelere bildirdi.

13 Temmuz 2021 tarihi itibarıyla gönderilen yeni resmi yazıda, "13.07.2021 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında; yükseköğretim kurumlarımız tarafından yaz öğretimi akademik takvimin belirlenerek ilan edildiği ve bazı üniversitelerde yaz öğretimi eğitimlerinin başlamış olduğu dikkate alınarak 07.07.2021 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında alınan yaz öğretimi eğitimlerinin uzaktan öğretim yöntemiyle yapılmaması hususundaki kararın bu seneye mahsus olarak uygulanmaması, 2021-2022 eğitim öğretim yılı yaz öğretiminden itibaren uygulanmaya başlanması uygun görülmüştür." denildi.

YÖK'ün bu yazısına göre, alınan karar bu yaz döneminde uygulanmayacak. Yani bu yıl üniversiteler, yaz öğretimini uzaktan eğitimle yapabilecek.