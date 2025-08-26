YÖK'ten ÖSYM'nin Türk öğrencileri mağdur ettiği iddiasına açıklama

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçları açıklandı.

Birçok üniversitenin kontenjanları doldu.

Bazı öğrenciler, yaptıkları tercihlerin sonucunda istedikleri üniversitelere yerleşirken bazıları ise açıkta kaldı.

'HAKSIZLIK YAPILDIĞI' ÖNE SÜRÜLDÜ

Bu kapsamda sosyal medyada haksızlık iddiaları ortaya atıldı.

İddialara Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından bir açıklama geldi.

"İDDİALAR ASILSIZDIR"

YÖK tarafından, bazı sosyal medya paylaşımlarında yer alan 'ÖSYM'nin Afrika, Orta Doğu ve Afganistan'dan gelen 400 bin öğrenciyi sınavsız üniversitelere yerleştirerek Türk öğrencileri mağdur ettiği' iddiasına ilişkin açıklama yapıldı.

YÖK'ten gelen açıklamada, iddiaların tamamen asılsız olduğu ve dezenformasyon içerdiği belirtildi.

"ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER YKS KONTENJANLARINI KULLANMADI"

Açıklamada, Türkiye'de uluslararası öğrencilerin YKS ile değil, Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı (TR-YÖS) ve uluslararası geçerliliği olan sınav sonuçlarıyla yerleştiği belirtilerek, bu öğrencilerin YKS kontenjanlarını kullanmadığı, yalnızca Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının YKS'ye başvurabildiği aktarıldı.

"ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER TS-YÖS PUANIYLA OKULLARA KABUL EDİLİYOR"

Üniversitede uluslararası öğrencilere ayrılmış kontenjan oranının her program için ayrı ayrı belirlendiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Uluslararası öğrenci oranı toplam öğrenci sayısının yüzde 5'i civarındadır. Kontenjanlar üniversitelerin teklifi ve Yükseköğretim Kurulu'nun onayı ile belirlenmektedir.



Uluslararası öğrencilerin kabulü üniversitelerce onaylanan uluslararası sınavlar ile TR-YÖS puanları doğrultusunda gerçekleştirilmektedir. Türkiye'de öğrenim gören bu öğrenciler, ülkeler arası dostluk köprüleri kurmalarıyla büyük önem taşımaktadır.

"KAMUOYUNUN ASILSIZ İDDİALARA İTİBAR ETMEMESİ ÖNEMLE RİCA OLUNUR"