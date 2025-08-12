Yusuf Tekin açıkladı: Yeni okul kıyafetleri nasıl olacak

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2025-2026 eğitim öğretim yılı hazırlıklarını değerlendirmek üzere düzenlenen "2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Hazırlık ve Değerlendirme Toplantısı"na katıldı.

Bakan Tekin burada; bakan yardımcıları, birim amirleri ve 81 ilin milli eğitim müdürleriyle bir araya geldi.

Toplantıda konuşan Bakan Tekin, "2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Genelgesi"nin yakında duyurulacağını bildirerek, genelgeye ilişkin bilgiler verdi.

Yeni eğitim öğretim dönemine ilişkin forma uygulaması hakkında da konuşan Bakan Tekin, değişikliğin hassasiyetle takip edilmesi gerektiğini söyledi.

"VELİLERİMİZE MADDİ KÜLFET GETİRİLMESİNİ ÖNLEMEK İÇİN"

Tekin, "Velilerimize maddi külfet getirilmesini önlemek için öğrencilerimizin kılık kıyafeti ile ilgili yönetmelik değişikliği yaptık. Velilerimizin üzerine ekstra bir maddi külfet getirilmesini istemiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Tekin, uygulamaya ilişkin şu bilgileri paylaştı:

YENİ UYGULAMADA KIYAFETLER NASIL OLACAK

Kıyafetlerde özel işaret, baskı ve desen gibi kısıtlayıcı ayrıntılara yer verilmeyecek.



Belirlenen okul kıyafeti görseli okulun internet sayfasında yayımlanacak ve bu kıyafetler 4 eğitim öğretim yılı geçmeden değiştirilemeyecek.



Formanın ekonomik, sade, kullanışlı, kolay temin edilebilir ve pedagojik esaslara uygun olması bizim için öncelikli.



Ayrıca özel sağlık durumu bulunan öğrencilerimizin uygun kıyafet giymesine de izin verilecek.

ORMAN YANGINLARINA İLİŞKİN

Gündemdeki orman yangınlarının da önem arz eden bir diğer konu olduğunu vurgulayan Bakan Tekin, 2025-2026 eğitim öğretim yılının ilk haftasının orman sevgisi, ormanları korumak ve bu konuda yapılması gerekenlere yönelik etkinliklerle açılacağını belirtti.

Tekin, "Bu anlamda Tarım ve Orman Bakanlığı ile çocuklarımızın ağaç dikmelerini teşvik edecek bir protokolü de yapacağız. Fidan dağıtılıp bu fidanların ağaca dönüşmesi sürecini hep beraber takip edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"ÜLKEMİZ VE MİLLET AÇISINDAN ÖNEMLİ BOYUTLARI VAR"

Devamında "2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Genelgesi"ne dair konuşan ve genelgede iki konunun başat alındığını belirten Tekin, "Bunlardan biri; Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, 2025 yılını 'Aile Yılı' ilan etti. Bu konunun ülkemiz ve millet açısından önemli boyutları var. Önümüzdeki eğitim öğretim yılında her ilimizde, aile meselesini sistemin odağına alıp bu konuda çocuklarımıza bunun anlamı üzerine farkındalık oluşturacak etkinlikler ve projeler yapılmasını istiyoruz." açıklamasında bulundu.

Tekin, bu kapsamda EBA, HEMBA ve Velivizyon platformlarında dijital içeriklerden yararlanılması, Ailemle Eğitim Yolculuğum, Maarif Modeli Ebeveyn Okulu ve Aile Okulu kurs programlarının yaygınlaştırılması amacıyla okul ile halk eğitimi merkezi müdürlükleri arasında iş birliklerinin geliştirilmesi, velilerin eğitim ve öğretim süreçlerine aktif katılımlarının sağlanmasının önemine değindi.

"ATTIĞIMIZ ADIMLARI İSTİŞARELER EŞİĞİNDE HAYATA GEÇİRDİK"

Öte yandan, sosyal medya hesabından toplantıya ilişkin paylaşımda bulunan Tekin, şunları kaydetti: