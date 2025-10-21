Yusuf Tekin: CHP’lilerin oynadıkları bir tiyatro, makul önerileri varsa dinlerim

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İktidar ile muhalafet arasında eğitim sistemi tartışması...

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Erzurum’da Pusula Gazetesi’nin gündem toplantısına katıldı.

Zorunlu eğitim süresine ilişkin konuşan Bakan Tekin, CHP'den gelen eleştirilere de yanıt verdi.

"MUHALEFETİ YAPAN KİŞİLERİN SAĞDUYULU DAVRANMASI GEREKİYOR"

CHP'nin bakış açısına yönelik bir eleştiride bulunan Tekin, "Bir adım atılırken o adımın beraberinde getireceği olası sonuçları düşünerek yol yürümek gerekir. Şu an için önümüzdeki eğitim öğretim yılında ‘kısalttık’ diyeceğimiz bir tablo yok. Ancak muhalefeti yapan kişilerin de biraz sağduyulu davranması gerekiyor. Neyin ne olduğunu bilmeden görmeden ‘biz muhalefet ediyoruz’ demek doğru değil.

Cumhuriyet Halk Partisi şöyle bir yerden bakıyor: bir niyet okuyuculuk mantığıyla. Mesela ‘Atatürk bizimdir bizden başkası sevemez’, ‘Cumhuriyet bizimdir siz bizden olmadığınıza göre Cumhuriyeti sevemezsiniz’ gibi bir mantık. Bu akıl baliğ olmamış çocukların bile yürütemeyeceği bir mantık" ifadelerini kullandı.

"MAKUL ÖNERİLERİ VARSA DİNLERİM"

Ana muhalefet partisinin şu anki eleştirilerinin geçmişteki açıklamalarla çeliştiğini söyleyen Tekin, şunları kaydetti: