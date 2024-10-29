Yusuf Tekin: Cumhuriyetimiz, köklerinden aldığı kuvvetle yarınlara uzanacak

AA

Bugün, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 101. yılı kutlanıyor.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabından bir mesaj yayınladı.

Tekin, yayınladığı mesajında, Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. yılında, Türkiye Yüzyılı'nın eşiğinde geleceğe umutla bakmanın bahtiyarlığını yaşadıklarını belirtti.

"CUMHURİYET, EN ÖNEMLİ KAZANIM"

Bakan Tekin, Cumhuriyetin, Türk milletinin bağımsızlık ve onur mücadelesinin en önemli kazanımlarından biri olduğunu, aynı zamanda adaletin, özgürlüğün, demokrasinin ve ilerlemenin, müreffeh yarınların teminatı olduğunu ifade ederek şöyle konuştu:

Bir asırdır olduğu gibi bugün de cumhuriyetimiz, köklerinden aldığı kuvvetle yarınlara uzanacak, milli ve manevi değerlerini bilen, ülkesine karşı sorumluluk duygusu besleyerek bilimin ışığında yürüyen evlatlarımızın ellerinde yükselecektir.

TÜRKİYE YÜZYILI MAARİF MODELİ

Tekin, açıklamasında şunları kaydetti:

Eğitim ailesi olarak Türkiye Yüzyılı'nda milli bilince sahip şahsiyetlerden oluşan bir toplum oluşturabilmek için ahlaklı, erdemli, milleti ve insanlık için iyi, doğru, faydalı ve güzel olanı yapmayı ideal edinmiş bilge nesilleri hedefleyen Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin Cumhuriyet tarihimiz için bir dönüm noktası olmasını umuyoruz.

"GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'Ü ŞÜKRANLA YAD EDİYORUM"