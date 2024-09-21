Yusuf Tekin: Kayıt parası yasal değil Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, okullarda kayıt ve bağış parası sorusuna net olarak yanıt vererek, kayıt parası talep edilmesi ve verilmesinin teorikte de pratikte yer almadığını belirtti.

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Haber Merkezi

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, CNN Türk'te yayınlanan "Hafta Sonu" programında Hakan Çelik'in sorularını yanıtladı.

Okul kayıt ücretinin teorik olarak da pratik olarak da olmadığını belirten Bakan Tekin, okul aile birliklerine "bağış" adı ile yapılan ödemeler sorusunu şöyle yanıtladı:

Okul kayıt ücreti yasal değil. Daha önceki yayınlarda söyledim. Liselerde iki grup öğrencimiz var. birincisi merkezi sınavla yerleşen öğrenci. 1. sınavla yerleşen öğrenci, 2'ncisi adrese dayalı kayıt olan. Liselerle böyle. Bir okul müdürünün 'ben bu öğrenciyi kayıt yapmıyorum' deme durumu yok. İlk ve ortaokullarda yine çocuklarımız elektronik ortamda adreslerine en yakın okullara yerleştiriliyorlar.

"OKUL VE MÜDÜRÜ BOŞ YERE ZAN ALTINDA BIRAKILMASIN"

Yani bir veli 'benden kayıt için ücreti' istendi diyorsa ve kayıt hakkı olmayan okullarda bunu bir şekilde oraya kaydettirmek için farklı yöntemler deniyor olabilir. Kayıt hakkı olan birini kayıt etmeme gibi bir durum yok. Boş yere müdürlerimizi zan altında bırakmasınlar.

OKUL AİLE BİRLİKLERİNİN DURUMU

Okul aile birliklerimiz var. Seçimle göreve gelmiş bir yapı var. Burada velilerimizin standart hizmetin dışında öğrencilere başka hizmetlerin sunulmasını istiyorlardı. Kendi aralarında bir bağış mekanizması oluşturup o hizmeti satın alıyorlar. Mevzuatını biz yapıyoruz. Bağışlar ve yaptıkları işlere de Bakanlığımızın teftiş hizmetleri takip ediyor. Bunun dışında para talep ediliyorsa bize başvursunlar biz gereğini yaparız.

"30 BİN TEMİZLİK PERSONELİ ALINACAK"

Okullarda temizlik işlerinin aksadığına yönelik ve yemek hizmeti ile ilgili sorulan sorulara da yanıt veren Bakan Tekin, şu yanıtları verdi:

Çok tartışılıyor bu günlerde. Biraz detaylı konuşmak istiyorum bu konuda. Yeni eğitim öğretim yılı hayırlı olsun. Öğretmen arkadaşlarımıza ayrıca kolaylıklar diliyorum. Önce şu konuyu netleştirelim. 45 bine yakın okulumuzda kadrolu temizlik elemanımız mevcut. Kalan okullarımızla ilgili süreci taşeronlar üzerinden hallediyorduk. Taşeronlar kadroya geçtikten sonra bir sorun başladı. Okullarımız açık olduğu dönemde Çalışma Bakanlığı'mızın bize tahsis ettiği kontenjanından hallediyorduk. Bu yıl çalışma bakanlığımız bu projeyi revize etti. Haftada 5 zamanlı değil haftada 3 gün belirledik. 120 bin personel yarı zamanlı görevlendirildi. Okulların açılmasıyla bu süreç başladı. Bu projeye iş gücü uyum projesine başvuru çok sınırlı kaldı. Sınırlı kaldığı için sorunu çözemedik. 120 bin istihdam alanı oluşturulmasına rağmen yüzde 25'i anca doldurulabildi. Bu talep eksikliklerinden dolayı okullarımızda böyle bir sıkıntı ortaya çıktı.

En son dün oturduk tekrar değerlendirdik. Pazartesi itibarıyla tam zamanlı 30 bin personel alınacak. Gelecek hafta ilave personel ile sorunu çözeceğiz. 30 bin temizlik personeli alınacak. Gelecek haftadan itibaren çözülmüş olacak.

ÖNCELİĞİMİZ İHTİYAÇ SAHİPLERİ

3 milyon ihtiyaç sahibi öğrenciye yemek hizmeti sunuyoruz. Önceliğimiz ihtiyaç sahipleri. Başvuruda bulunan öğrenciler için valilikler aracığı ile işlem yapılıyor. 18 milyon öğrenciye yemek hizmeti gerçekçi değil.

Bakan Tekin'e sorulan soru başlıkları ve verdiği yanıtlar şöyle oldu:

OKULLARDA GÜVENLİK

Güvenlik konusu biz İçişleri Bakanlığı'yla birlikte yürütüyoruz. Okullarımızın tamamında risk itibariyle analiz edilmiş durumda. Riski yüksek olan yerlerde görevli polisler var. Biz bunu valilikler üzerinden yürütüyoruz. İlave olarak güvenlik istihdamı politikamız yok. Her bir okul risk grubu itibarıyla 65 bin okul tasnif edilmiş durumda. MEB olarak güvenlik bizim alanımız değil. Sorunları ve riskleri valiliklerle paylaşıyoruz. Okullarımızın büyük çoğunluğunda güvenlik kamerası işlevsel. Biz ağustos ayında okullarımıza 4 genelge gönderdik. Bir tanesi şiddet olaylarıyla ilgili. Hem İçişleri Bakanlığımız ve valiliklerimiz bu konuda çok hassas. Her okul bazlı olarak değerlendirmek gerekiyor. Bu konuyla ilgili valiliklerimizle toplantı yaptık.

OKULLARIN DEPREME GÜVENLİĞİ

2002 sonrasında derslikler deprem mevzuatına uygun inşa edildi. Yıkılanlar 2002 öncesinden. 6 Şubat depremlerinde 2002'den sonra inşa edilip yıkılan okul yok düzeyinde. 2002'den önce inşa edilmiş okulların deprem analizini yaptık. Okullarda güçlendirme ve ya da yap-yık yöntemiyle yeniledik. 2002 öncesinde yapılan okulların yüzde 80'ini gözden geçirdik. Deprem bölgesinde 11 ilin tamamında 9 bin 935 derslik kullanılamaz hale geldi. Bunlar büyük oranda köy okulları. Bunların yerine 19 bin 784 derslik planladık. 6 binin üzerindekiler eğitime başladı. Geriye kalanlar yıl sonu itibariyle bitmiş olacak. 2025-2026 eğitim yılında yüzde 10 ilave derslik yapılacak.

DERS KİTAPLARININ HAZIRLIĞI

Geçtiğimiz yıl başarısızlık ve devamsız uygulamasını başlatmıştık. Çok az ilimizde sınıf tekrarı nedeniyle mevcutlar değiştiği için ders kitaplarımızın ulaşamadığı çok az sayıda öğrencimiz var. Hemen basım sürecini başlattık. Bu hafta içinde büyük oranda tamamlanmış olacak.

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