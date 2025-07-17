Yusuf Tekin: LGS sorularının paylaşılmasına ilişkin 29 kişi hakkında soruşturma başlatıldı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, LGS soru kitapçığının erken paylaşıldığı iddialarına ilişkin başlatılan soruşturmanın detaylarını paylaştı.

Bakan Tekin, soruşturma kapsamında, aralarında soruları paylaşan okul yöneticisinin de olduğu kişiler hakkında hukuki işlemlerin başlatıldığını belirtti.

"29 KİŞİYLE İLGİLİ SORUŞTURMA AÇILDI"

Tekin, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu sözleri kullandı:

29 kişiyle ilgili soruşturma açıldı, okuldaki. Biz idari soruşturma yaparız, idari soruşturma neticesinde ilgiliye disiplin cezası uygulayabiliriz. İdari soruşturmanın sonucunda da eğer ceza davası açılması gereken bir durum varsa ceza davası da açılır. Ve ilgililer en ağır şekilde cezalandırılır.

"SORULARIN ÇALINDIĞI İDDİASI KÜLLİYEN YALAN"

TRT Haber'e konuşan Tekin, LGS sorularının çalındığı iddiasının doğru olmadığını bir kez daha şu ifadelerle anlattı:

Araştırmamızı yaptık. 10.45'te biten sözel oturumu soruları hakkında soruşturma açılan bir idarecimiz tarafından fotoğraflanmış PDF'ye dönüştürülmüş ve 11.57'de paylaşılmış. Biz teknik arkadaşlarımızı o PDF görüntülerini, PDF materyallerini inceledik. Bir kere bizim PDF materyalimiz değil. Yani soruların çalındığı iddiası külliyen yalan böyle bir olay yok.

ŞAİBE İDDİALARI: 719 BİRİNCİ

Yusuf Tekin, öğrencilerin başka hiçbir ek kaynağa ihtiyaç duymadan sınava hazırlanabilmeleri için LGS'de çıkan sorunların müfredatta yer alan sorularla benzer olduğunu hatırlattı.

Bu kapsamda 719 öğrencinin tüm soruları doğru yanıtlamasının normal bir durum olduğunu söyledi.