Yusuf Tekin: Türkiye eğitimde çağ atladı

Bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Edirne'ye gelen Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Edirne Valiliği'ni ziyaret etti.

Ziyaret kapsamında İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na katılan Bakan Tekin, toplantı sonrası değerlendirmelerde bulundu.

"TÜRKİYE, EĞİTİMDE BİRÇOK AÇIDAN ÇAĞ ATLADI"

Yaklaşık 2 saat süren toplantının ardından konuşan Tekin, Türkiye'nin eğitim-öğretim yatırımları açısından dünyaya örnek teşkil edecek seviyeye ulaştığını ifade etti.

Tekin, "Son 20 yılda hem derslik başına düşen öğrenci sayısı hem öğretmen başına düşen öğrenci sayısı hem de eğitim süreçlerinde kullanılan teknolojik yenilikler bakımından Türkiye çağ atladı. 2024 yılı sonunda açıklanan Teams raporunda da akademik başarılarımız net şekilde ortaya kondu." dedi.

"EDİRNE'YE 5,5 MİLYAR TL'LİK EĞİTİM YARDIMI"

Edirne'de eğitim yatırımlarına ilişkin de bilgi veren Bakan Tekin, 2002-2003 eğitim-öğretim yılında kentte 64 bin öğrenciye 2 bin 646 derslikte hizmet verildiğini, bugün ise 57 bin öğrenciye 3 bin 220 derslikte eğitim verildiğini aktardı.

Tekin, "Öğrenci sayısı azalmış olmasına rağmen derslik sayısı yaklaşık yüzde 50 oranında artmış durumda. Aynı şekilde öğretmen sayısı da yüzde 50'den fazla artarak 5 bin 167'ye ulaştı. Bugünkü rakamlarla Edirne'ye yapılan fiziki yatırımın toplam reel değeri 5,5 milyar TL'ye ulaştı. İnşallah bundan sonra da bu yatırımlar devam edecek" diye konuştu.