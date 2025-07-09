Yusuf Tekin yanıtladı: Eğitim sisteminde değişiklik olacak mı?

Eğitimde çeşitli değişiklikler gündemde...

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Meclis'te AK Parti Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"TARTIŞMALARI İZLİYORUZ"

Eğitim sisteminde bir değişiklik yapılıp yapılmayacağı sorusu üzerine Tekin, "Şu anda kamuoyundaki tartışmaları izliyoruz, sizler gibi." ifadesini kullandı.

"TAKDİR MECLİS'İN"

Tekin, "Bir çalışma yapacak mısınız?" sorusuna ise "Tartışmaları izliyoruz, raporları okuyoruz. Raporlardaki ifadeleri bilim insanları, akademisyenler, öğretmen arkadaşlarımız, ilgili birimler değerlendiriyorlar. Kanun değişikliği gerektirdiğinden Meclis'in takdirinde olan bir husustur." yanıtını verdi.