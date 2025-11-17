Yusuf Tekin'den ara tatil sonrası öğrencilere mesaj

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

2025-2026 eğitim-öğretim yılının ilk döneminin ortalarına gelindi.

Dönemin ara tatilini tamamlayan 18 milyon öğrenci, bugün tatilin ardından ilk ders zilinin çalmasıyla sıralardaki yerini aldı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ise ara tatil sonrası öğrencilere bir mesaj yayımladı.

"HEDEFLERİNİZE GİDEN YOLDA YANINIZDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Mesajı, sosyal medya platformu X hesabı üzerinden yayımlayan Bakan Tekin, öğrencilere şu sözlerle seslendi:

"Ara tatil sonrası ilk ders zili bugün çaldı, öğrencilerimizin neşeli sesleri okullarımızda yankılandı.

Sevgili öğrencilerim, unutulmamalıdır ki her yeni başlangıç, yeni hedefleri beraberinde getirir. Hedefleri gerçeğe dönüştürmek ise gayretle çalışmaktan geçer. Sizlere her daim güveniyoruz ve hedeflerinize giden yolda yanınızda olmaya devam edeceğiz. Bu düşüncelerle yeni bir haftaya başlayan eğitim ailemize iyi haftalar diliyorum."