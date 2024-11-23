Yusuf Tekin'den 'Öğretmenler Günü' mesajı

DHA

Yarın 24 Kasım Öğretmenler Günü...

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bu kapsamda bir mesaj yayınladı.

"SAMİMİYETLE ÇALIŞIYORUZ"

Bakan Tekin, öğretmenlere seslendiği mesajında, "Değerli meslektaşlarım, sevgili öğretmenlerim, yeni neslin inşasına adanmış, 'Türkiye Yüzyılı'nın aydınlık yolunu açan kıymetli çalışma arkadaşlarım; Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Öğretmenler, yeni nesil sizlerin eseri olacaktır' sözüne duyduğum inançla sizleri selamlıyor ve 'Öğretmenler Günü'nüzü hürmet ve muhabbetle kutluyorum.

Atatürk'ün 24 Kasım 1928'te Millet Mekteplerinin Başöğretmenliğini kabul etmesinin 96'ncı yıl dönümündeyiz. Cumhuriyet'le elde ettiğimiz hakları, demokratik ve çağdaş Türkiye'nin gücünü sizlerle birlikte, el ele yücelteceğimize inancım tamdır. Sizin itibarınız toplumun itibarıdır, sizin güvenliğiniz toplumun güvenliğidir.

Mesleğinizi en iyi şekilde icra etmeniz için her yönüyle huzurlu bir okul ortamını, sınıflarınızda teknik donanımı tesis ve tekmil etmek, çok daha fazlasını hak ettiğiniz itibarınızı muazzez kılmak için bizler samimiyetle çalışıyoruz, müsterih olunuz" ifadelerini kullandı.

"ÖZVERİNİZ, HER TÜRLÜ TAKDİRİN ÜZERİNDEDİR"

Ekim 2024'te yürürlüğe giren 'Öğretmenlik Mesleği Kanunu' ile mesleğe dair düzenlemeler getirdiklerini aktaran Tekin, devamında şunları kaydetti:

"Öğretmenlerimizin meslek öncesi yetiştirilmelerinden mesleğe girişlerine, meslek içinde ilerlemelerinden mesleki gelişimlerine, hak ve sorumluluklarına dair birçok hususta iyileştirmeler yaptık. '7528 sayılı Öğretmenlik Mesleği Kanunu'nun hepiniz için hayırlı olmasını diliyorum. Öğretmenlerimizin meslek öncesi hazırlık sürecinin daha sağlam olması ve mesleki hazır bulunuşluklarının daha kuvvetli olması için Milli Eğitim Akademisi'ni kurduk.

İnanıyorum ki Milli Eğitim Akademisi öncelikle öğretmenlik mesleğinde ve eğitim sistemimizde bir dönüşümün kapısını açacak. İlim ve irfan ordumuzun neferleri, kıymetli meslektaşlarım; sizler de öğretmenlerinizin ellerinde yetiştiniz ve bugünlere geldiniz. Öğrencisini severek, sayarak, kendine teslim edilmiş nadide bir emanet kabul ederek işini hakkıyla yapan bir öğretmenin, insan üzerindeki tesirini çok iyi biliyorsunuz.

Katlandığınız zorlukların da fedakarlıkların da farkındayım. Kimi zaman bir yol gösterici, kimi zaman bir kaşif, kimi zaman anne baba, kimi zaman bir arkadaş ve elbette çoğu zaman bunların hepsi oluyorsunuz. Yurdun dört bir yanında sabırla, sevgiyle, samimiyetle çalışıyor ve bazen bunu canınız pahasına yapıyorsunuz. Özveriniz, her türlü takdirin üzerindedir.

Bu saiklerle Cumhuriyet'in 2'nci yüzyılında yazacağınız başarı hikayesinde en büyük destekçiniz olmayı, bu vatana borcum biliyorum. Bu vesileyle başta Başöğretmen Atatürk'ü ve mukaddes görevlerini ifa sürecinde şehit düşen aziz öğretmenlerimizi saygıyla, minnetle yad ediyorum. Emekli öğretmenlerimize sağlık, görevi başındaki öğretmenlerimize muvaffakiyetler diliyorum. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum."