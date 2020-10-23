Ziya Selçuk: Şimdiye kadar 60 bin civarında tablet dağıtıldı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, belirlenen kriterler ölçüsünde bu zamana kadar 60 bin civarında tablet dağıtımının gerçekleştirildiğini açıkladı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Giresun Ülper Şehit Ümit Kılıç Yatılı Bölge Okulu ziyaretinin ardından açıklamalarda bulundu.

Bakan Ziya Selçuk, salgın dönemindeki eğitim ile ilgili büyük bir çalışmanın sürdürüldüğünü belirterek, tablet dağıtımlarına ilişkin bilgi verdi.

"60 BİN CİVARINDA TABLET DAĞITTIK"

Bakan Selçuk, "Şimdiye kadar belirlenen kriterler ölçüsünde 60 bin civarında tabletin dağıtımı gerçekleştirildi. Kurumsal olarak Türkiye'de en büyük bağışı yapan TMSF ile yaptığımız çalışma çerçevesinde de çocuklarımıza tablet bağışı yapılması konusunda bir girişimi yürütüyoruz ve 20 milyon lira bağışla birlikte bu bağışın tablet alarak değerlendirilmesi konusunda süreç devam ediyor ve kurumsal olarak en büyük bağışın söz konusu olduğu TMSF bağışında biz ilk bağışımızı da bugün Yatılı Bölge Okulumuzdaki çocuklarımıza dağıtmak suretiyle gerçekleştiriyoruz . 500 bin tableti de tedarik sürecinin aşamalarını dikkate alarak peyderpey devam ettireceğiz. Burada da bir problemimiz yok." ifadelerini kullandı.

