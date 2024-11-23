Zonguldak'ta öğretmeni ağlatan sürpriz

İHA

Zonguldak Bahçelievler İlkokulu'nda birinci sınıf öğretmeni olan Figen Kocaaslan, unutamayacağı bir sürprizle karşılaştı.

"Bir Çocuk Sevinci" projesine dahil olan veliler, Ağrı'da bir köy okulunda okuyan çocuklara hem bir pasta hem de oyuncaklar gönderdi.

Köydeki öğrenciler ise bir video klip hazırlayarak, Kocaaslan'ın Öğretmenler Günü'nü kutladı.

DUYGUSAL ANLAR YAŞADI

Kocaaslan, videoyu öğrencileriyle birlikte izlerken oldukça duygusal anlar yaşadı.

Ağrı'dan gelen bu jestin kendisi için hayatının en anlamlı hediyesi olduğunu belirten Kocaaslan, böyle bir projede yer alan velilere, öğrencilerine ve köy çocuklarına teşekkür etti.

MUTLULUĞUNU ÖĞRENCİLERİYLE PAYLAŞTI

Anlamlı etkinlik, Kocaaslan'ın yanı sıra köydeki çocukları da mutlu etti. Dakikalarca gözyaşlarıyla videoyu izleyen Kocaaslan'a öğrencileri de çiçek hediye etti.

Ayrıca 1-F sınıfı öğrencileri adına dikilen bir fidanın hatırasını anlatan bir sertifika da Figen Kocaaslan'a hediye edildi. Kocaaslan da gözyaşlarıyla birlikte mutluluğunu kendisine sarılan öğrencileriyle paylaştı.