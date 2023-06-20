11 bin 402 liraya yükseltilen asgari ücrete dünyanın yorumu: Bir yılda ikinci artış Medya kuruluşları, yüzde 34 oranında artırılan asgari ücretle ilgili gelişmeleri aktardı. Merkez Bankası'nın perşembe günü atmaya hazırlandığı adımdan da bahsedildi.

ensonhaber.com

Türkiye'nin net 11 bin 402 lira olarak belirlenen yeni asgari ücreti, dünyada gündem oldu.

Önde gelen küresel medya kuruluşları, enflasyonun çalışanlar üzerindeki etkisini azaltmak üzere atılan adımı okurlarıyla paylaştı.

Financial Times: Üçte bir oranında artırıldı

İngiltere merkezli Financial Times, "Türkiye, enflasyon yumuşatmak için asgari ücreti üçte bir oranında artırdı." dedi.

Aylık asgari ücretin, 8 bin 506 liradan 11 bin 402 liraya yükseltildiği belirtilerek, "Asgari ücret, Ocak 2022 ile 2023 arasında ikiye katlandı." ifadesi kullanıldı.

Reuters: Yüzde 34 yükseldi

Reuters haber ajansı, "Türkiye, enflasyonla mücadele için asgari ücreti yüzde 34 artırdı." başlığıyla okurlarının karşısına çıktı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın, "Asgari ücret tespit komisyonu, işçi ve işveren arasında yapılan anlaşma ile çalışmalarını tamamladı." şeklindeki ifadeleri paylaşıldı.

Faiz artırımı sinyali

Diğer taraftan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Mehmet Şimşek'i Hazine ve Maliye Bakanlığı'na, Hafize Gaye Erkan'ı da Merkez Bankası Başkanlığı'na atadıktan sonra faiz artırımlarına hazır olduğunun sinyallerini verdiğine dikkat çekildi.

Bloomberg: Bir yılda ikinci artış

Merkez Bankası'nın, perşembe günü politika belirleme toplantısını yapacağı ve mevcut faiz oranının yüzde 8,5 olduğu anımsatıldı.

Asgari ücretin bir yılda ikinci kez artırıldığını aktaran ABD merkezli Bloomberg, artış oranının yüzde 34 olduğunu duyurdu.