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14 Ocak'ta altın ve döviz hareketleri

14 Ocak'ta altın ve döviz hareketleri Altın fiyatları inişli çıkışlı seyrini haftanın ikinci gününde de sürdürüyor. Gram altın 3 bin 45 lira ve dolar 35,5007 liradan işlem görüyor.