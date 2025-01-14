14 Ocak'ta altın ve döviz hareketleri
Haber Merkezi

Altının ons fiyatı dün yüzde 1,1 düşüşle 2 bin 662 dolardan kapanırken, şu sıralarda 2 bin 669 dolardan işlem görüyor.

Yurt içinde İstanbul Kapalıçarşı'da ise gram altın 3 bin 45 liradan satılıyor.

YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARI

Gram altın 3 bin 45 lira

Çeyrek altın 5 bin 165 lira

Cumhuriyet altını 21 bin 45 lira

Tam altın 20 bin 662 lira

Yarım altın 10 bin 330 lira

DÖVİZ

Dolar/TL, dün yüzde 0,1 artışla 35,4880'den kapanırken, bugün bankalararası piyasanın açılışında önceki kapanışın üzerinde 35,5007 lira seviyesinden işlem görüyor.

Dolar: 35,5007 lira

Euro: 36,4248 lira

Sterlin: 43,3761 lira

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Aslı Didari
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