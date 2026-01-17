Ömer Bolat: Ocak-şubat ayında enflasyonda 20’li rakamları görmeye başlayacağız

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Enflasyonla mücadele hız kesmeden devam ediyor.

DEİK’in ‘İş Konseyleri 2025 Yılı Seçimli Genel Kurulları ve Ticari Diplomasi Ödülleri Törenin’de katılan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ihracat ve enflasyon ile ilgili açıklamalarda bulundu.

AB ülkeleri ile kıyaslandığında 27 ülke arasında en çok ihracatını arttıran ülkenin Türkiye olduğunu vurgulayan Bolat, "Avrupa Birliği ile dengeli bir ihracatınız var. Geçen yıl ihracatımızı 233 milyar dolarla kapatmışız. Geçen yıl 10 ayda mal ihracatında aylık artışlar kaydettik. 5 ayda aylık rekorlar kaydettik ve nette 11,7 milyar dolar artışımız oldu.

"OCAK-ŞUBAT AYINDA ENFLASYONDA YÜZDE 20'Lİ RAKAMLARI GÖRMEYE BAŞLAYACAĞIZ"

Enflasyonla mücadele konusunda 2023'ten beri gelinen noktaya vurgu yapan Bolat, "Enflasyon oranını düşürme konusunda 2023 yılı sonunu yüzde 64’le, 2024 yılı sonunda yüzde 44’le ve 2025 yılı sonunu da yüzde 30 civarında bir enflasyonla kapattık.

Bu yıl Ocak-Şubat ayında 20’li rakamları görmeye başlayacağız. Hedefimiz doğrultusunda ise sene sonu 20’nin altına indirmek" dedi.

BÜYÜME, İHRACAT VE MİLLİ GELİR RAKAMLARI

Türkiye’nin milli gelirinin 2025 yılının ilk üç çeyreğinde yüzde 3,7 büyüme gösterdiğini hatırlatan Bakan Bolat, "Son 22 yılın ortalaması yıllık 5,4. Değer bazında 238 milyar dolarlık, bir ekonomiden 6 buçuk katı artışla 1 trilyon 538 milyar dolara yükseldik. 4’üncü çeyrek sonuçlarıda 1 Mart’ta açıklanacak. Kişi başına milli gelirimiz, 5 buçuk 6 katına yakın artışla, 3 bin 638 dolardan 17 bin 850 dolara yükseldi.

Türkiye’de 23 yılda mal ve hizmet ihracatımız, tam sekiz katı arttı. Bu yıl mal ihracatında 273,4 milyar dolarla yıllık Cumhuriyet rekorunu kırdık. Hizmetler ihracatında da Kasım ayı sonu itibariyle, yıllıklara ayrılmış şekilde yine Cumhuriyet tarihi rekoru kırdık.

Her ikisinin toplamı ise 396 milyar doları aşarak 2025’i kapattık. Bu yıl içerisinde ise mal ve hizmet ihracatında Cumhurbaşkanımız, toplamda 410 milyar doları aşma hedefini önümüze koydu" şeklinde konuştu.