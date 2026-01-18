Gabar'da rekor üretim: Günlük 81 bin varil petrol

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye, enerji alanında üretmeye devam ediyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın sosyal medya hesabından paylaştığı görüntüler, Şırnak'ın Gabar Dağında zorlu kış şartlarına rağmen devam eden petrol üretim çalışmalarını gözler önüne serdi.

Bin 820 metre rakımda, eksi 10 derece soğukta ve yoğun kar yağışı altında çalışan ekipler, enerjide tam bağımsızlık hedefi doğrultusunda aralıksız mesai yapıyor.

GÜNLÜK ÜRETİMDE REKOR KIRILDI

Gabar sahasında günlük petrol üretimi 81 bin varili aşarak rekor seviyeye ulaşırken, Şehit Aybüke Yalçın-70 Kuyusundaki faaliyetler, Türkiye'nin yerli enerji hamlesinin simgesi haline geldi. Gabar Dağı, Türkiye'nin en önemli kara petrol sahalarından biri olarak, zorlu coğrafi ve iklim şartlarına rağmen üretimde istikrarlı bir yükseliş gösteriyor.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı ekipleri, kar kalınlığının yaklaşık 2 metreye yaklaştığı ve şiddetli rüzgarın estiği bu bölgede, 7 gün 24 saat esasına göre vardiyalı çalışma sistemiyle faaliyetlerini sürdürüyor.

"ARAMA VE ÜRETİM ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİYORUZ"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, "Şırnak, Gabar, Şehit Aybüke Yalçın-70 Kuyusu ülkemizin kalkınması ve milletimizin refahı için zorlu zirvelere çıkıyor, yerli kaynaklarımızı arama ve üretim çalışmalarına devam ediyoruz.

Şırnak Gabar'da, bin 820 metre rakımda, dondurucu soğuğa ve kış şartlarına rağmen enerjide tam bağımsızlık hedefimiz için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.