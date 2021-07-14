15 Temmuz şehit aileleri ve gazilerin destek ödemeleri bugün hesaplara yatırılıyor

15 Temmuz şehit aileleri ve gazilere her ay ödenen 1.500 lira ile bayram ikramiyesi olan 1.100 liradan oluşan destek ödemelerinin, bugün hesaplara yatırılacağı bildirildi.

15 Temmuz şehit yakınlarına ve gazilere düzenli ödeme yapılıyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü dolayısıyla 15 Temmuz şehit ailelerine ve gazilere ödenen 1.500 lira ile Kurban Bayramı ikramiyesi olan 1.100 liranın bugün hesaplara yatırılacağını bildirdi.

Bakan Yanık, yaptığı açıklamada, Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı'ndan 15 Temmuz şehitlerinin ailelerine ve gazilere yapılan ödemeye ilişkin bilgi verdi.

NİSAN AYINDAN İTİBAREN AYDA 1.500 LİRA YATIRILIYOR

15 Temmuz şehitlerinin ailelerine ve gazilere her ay düzenli ödeme yapıldığını hatırlatan Yanık, ödenen tutarın bu yıl nisan ayında 1.500 liraya yükseltildiğini belirtti.

HER AY DÜZENLİ NAKDİ DESTEK SAĞLANIYOR

Yanık, "15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü dolayısıyla 15 Temmuz şehitlerimizin ailelerine ve gazilerimize ödediğimiz 1.500 lirayı ve Kurban Bayramı ikramiyesi 1.100 lirayı bugün hesaplarına yatıracağız.

TOPLAM 56.9 MİLYON LİRALIK ÖDEME

2020 Nisan-2021 Temmuz döneminde 15 Temmuz şehitlerimizin ailelerine ve gazilerimize toplam 56 milyon 900 bin lira ödeme yaptık." ifadelerini kullandı.

15 Temmuz Dayanışma Kampanyası'nda toplanan meblağdan her ay düzenli nakdi destek sağlandığını kaydeden Yanık, 15 Temmuz şehit yakınları ve gaziler için istihdam desteğinin yanında nakdi desteklerin de vakıf üzerinden devam edeceğini bildirdi.

DERYA YANIK, DAYANIŞMA VAKFI'NIN BAŞKANI GÖREVİNDE

13 Temmuz 2019'da kurulan Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfının Mütevelli Heyeti Başkanlığını Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık yürütüyor.

ŞEHİT YAKINLARINA 2, GAZİLERE 1 İSTİHDAM HAKKI TANINIYOR

667 KHK (6749 Sayılı Kanun) ve 670 nolu Kanun Hükmünde Kararname (7091 Sayılı Kanun) kapsamında şehit yakınlarına 2, gazilere de 1 istihdam hakkı tanınıyor. Belirli aralıklarla yapılan atamalar neticesinde hak sahipleri kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam ediliyor.