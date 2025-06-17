17 Haziran'da piyasalar! Altın, döviz, Borsa, petrol ve kripto para

AA & Ensonhaber

İran ile İsrail arasındaki giderek artan gerilim nedeniyle piyasalar, inişli çıkışlı seyrine devam ediyor.

İran ve İsrail arasında geçen hafta cuma günü başlayan çatışmalar devam ederken, yatırımcılar güvenli limana yöneliyor.

Petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, pay piyasalarının yönü üzerinde etkili oluyor.

DÖVİZ FİYATLARI

Dolar/TL, dün yüzde 0,2 düşüşle 39,3490'dan kapanırken, bugün bankalararası piyasanın açılışında önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 39,3750'den işlem görüyor.

Döviz fiyatları şöyle:

Dolar: 39,3750 lira

Euro: 45,6112 lira

Sterlin: 53,6076 lira

ONS ALTIN

Jeopolitik gerilimlerin etkisiyle dalgalı bir seyir izleyen altının ons fiyatı dün, günü yüzde 1,4 değer kaybıyla 3 bin 385 dolardan tamamladı.

Ons altın şu sıralarda ise yüzde 0,2 yükselişle 3 bin 391 dolardan işlem görüyor.

YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARI

Gram altın: 4 bin 288 lira

Çeyrek altın: 7 bin 272 lira

Cumhuriyet altını: 29 bin 639

Tam altın: 29 bin 99 lira

Yarım altın: 14 bin 549 lira

BIST 100 ENDEKSİ

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,41 değer kazanarak 9.350,01 puandan tamamladı.

BORSA GÜNE YÜKSELİŞLE BAŞLADI

Borsa İstanbul'da Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 5,80 puan ve yüzde 0,06 artışla 9.355,81 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,03, holding endeksi yüzde 0,11 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,70 ile spor, en fazla kaybettiren ise yüzde 0,71 ile finansal kiralama faktoring oldu.

BIST 30

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı haziran vadeli kontrat ise dün akşam seansında normal seans kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 10.488,00 puandan işlem gördü.

BRENT PETROL

Orta Doğu'daki çatışmaların etkisiyle ortaya çıkan enerji arz endişeleri bugün piyasalarda yeniden etkisini gösterirken Brent petrolün varil fiyatı, yeni güne yüzde 0,8 yükselişle 72,7 dolardan başladı.

Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili de yüzde 0,9 primle 70,6 dolara çıktı.

KRİPTO PARA

Bitcoin, bugün yüzde 0,51 ve 547,1 dolar artışla 107 bin 144,9 dolardan işlem görüyor.

Ethereum ise bugün yüzde 0,81 ve 21,11 dolar düşüşle 2 bin 586,20 dolarda.