1936'dan günümüze asgari ücretin tarihçesi

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Asgari ücret pazarlıklarının yeni tamamlandığı bugünlerde dünyada ve Türkiye'de uygulamanın tarihçesine bir göz atmakta fayda var.

Ulusal asgari ücretin yasal olarak belirlendiği ilk örneğin, 1894 yılında Yeni Zelanda'da verildiğini biliyoruz.

Yeni Zelanda'nın, ardından Avustralya ve İngiltere asgari ücrete ilişkin düzenlemeler yaptı.

1936'DA ASGARİ ÜCRETLE İLGİLİ KANUN ÇIKTI

Türkiye’de asgari ücrete ilişkin yasal düzenleme 1936 sayılı İş kanunu ile gerçekleşti.

Ancak 1951 yılına kadar herhangi bir asgari ücret belirlemesi yapılmadı.

1951-1967 ARASINDA ÜCRETİ MAHALLİ KOMİSYONLAR BELİRLEDİ

1951-1967 yılları arasında ise asgari ücret, mahalli komisyonlar tarafından belirlendi.

1961 YILI: 227,10 TL

1961 yılında asgari ücret günde 7,57 TL, ayda ise 227,10 TL oldu.

1967'DE ASGARİ ÜCRET KOMİSYONU UYGULAMASI GETİRİLDİ

1967 yılında ise mahalli komisyonlar kaldırılarak yerine bugün de uygulanan "Asgari Ücret Tespit Komisyonu" uygulaması getirildi.

1969 YILI: BÖLGESEL ASGARİ ÜCRET UYGULANIYORDU

Asgari ücretin bölgesel olarak belirlendiği 1969 yılında tespit edilen ücretler şöyleydi:

İLO'NUN ASGARİ ÜCRET KRİTERLERİ

Asgari ücret belirlenirken Uluslararası Çalışma Örgütü'nün (ILO) şu altı kriterinin göz önünde bulundurulması gerekiyor.

1- İşçinin ve bakmakla yükümlü olduğu ailesinin ihtiyaçları,

2- Ülke genelindeki ücret seviyesi,

3- Yaşam maliyeti,

4- Sosyal güvenlik hakları,

5- Ülkede bulunan diğer sosyal grupların yaşam standartları,

6- Enflasyon, gelir dağılımı, verimlilik düzeyi ve istihdam düzeyi gibi ekonomik faktörler.