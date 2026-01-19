Alparslan Bayraktar: Akkuyu NGS'nin ilk reaktör inşaatının yüzde 99'u tamamlandı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) ilk reaktör inşaatının yüzde 99'unun tamamlandığını bildirdi.

Bayraktar, Mersin'de bulunan Akkuyu NGS'de incelemelerde bulundu.

Sahada yürütülen faaliyetleri yerinde gören Bayraktar, birinci reaktörün kontrol odasında yetkililerden bilgi aldı.

TÜRK MÜHENDİSLERLE KONUŞTU

Bayraktar, Rusya'daki özel eğitimin ardından Akkuyu NGS'de işe başlayan Türk mühendislerle kontrol odasında bir süre sohbet ederek kendilerine başarılar diledi.

Rosatom Genel Müdürü Alexey Likhachev ile bir araya gelen Bayraktar, projede gelinen son aşamayı ve projenin hedeflerini ele aldı.

Ziyarette Bayraktar'a Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da eşlik etti.

"TÜRKİYE'NİN 70 YILLIK NÜKLEER RÜYASININ GERÇEĞE DÖNÜŞTÜ"

Bayraktar, Nsosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin 70 yıllık nükleer rüyasının gerçeğe dönüştüğü Akkuyu NGS sahasında incelemelerde bulunduklarını aktararak, "Rosatom Genel Müdürü Sayın Alexey Likhachev ile inşasının yüzde 99'u tamamlanan birinci reaktörün beyni konumundaki kontrol odasında sürdürülen çalışmaları yerinde inceledik. Ardından kapsamlı bir görüşme gerçekleştirerek projedeki ilerlemeyi ele aldık." ifadelerini kullandı.

"ÇEVRE DOSTU ENERJİ"

Türkiye'nin hedefinin sıfır emisyonlu, kesintisiz ve çevre dostu nükleer enerjiyi ülkenin enerji sepetindeki en güçlü kaynaklardan biri haline getirmek olduğunu vurgulayan Bayraktar, şunları kaydetti: