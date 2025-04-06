20 bin TL altı sadece ATM'den çekilecek iddiası yalanlandı

Haber Merkezi

Bankacılık işlemlerine yönelik yeni bir kısıtlama getirildiği iddiası, milyonlarca vatandaşı endişelendirdi.

İddiaya göre bankalar, 20 bin TL'nin altındaki nakit çekim işlemlerini sadece ATM'lerden yapılacak şekilde düzenlemeye gitti.

Sosyal medyada hızla yayılan bu söylentiye göre, gişe işlemleri bu tutarın altındaki çekimlerde tamamen kaldırılacaktı.

YALANLANDI

Ancak iddialar üzerine Türkiye Bankalar Birliği (TBB) bir açıklama yaptı.

TBB, söz konusu iddialarla ilgili bir çalışma olmadığını belirtti.

TBB açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Bankacılık işlemleri hakkında çıkan asılsız haberlere ilişkin; dijital platformlarda yayın yapan bazı medya kuruluşlarının haberlerinde bankaların müşterilerini, 20 bin TL’ye kadar olan işlemlerini gişeden yapmak yerine ATM’lere yönlendirdikleri belirtilmektedir. Türkiye Bankalar Birliği’nin konuyla ilgili bir kararı ve açıklaması bulunmamaktadır.”