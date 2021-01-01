2021'de geçerli değerli kağıt bedelleri açıklandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kimlik kartlarından, sürücü belgelerine kadar değerli kağıtların 2021 yılında uygulanacak satış bedellerini belirledi.

Muhasebat Genel Müdürlüğü’nün konuya ilişkin tebliği, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayınlanarak 1 Ocak 2021 itibarıyla geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

NOTER KAĞITLARI 20 LİRA İLE 40 LİRA ARASINDA

Buna göre, 2021'de ilgili kanunda "değerli kağıt" olarak belirlenen noter kağıtları 20 lira ile 40 lira arasında olacak. Pasaport bedeli ise yeni yıldan itibaren 180 lira olarak uygulanacak.

MAVİ KART 16 LİRA

Kimlik kartları 30 lira, aile cüzdanları 160 lira, sürücü belgeleri ile sürücü çalışma belgeleri (karneleri) 225 lira, motorlu araç tescil belgesi 200 lira, iş makinesi tescil belgesi 170 lira, her bir çek yaprağı için banka çekleri 12 lira, Mavi Kart ise 16 lira bedelle satılacak.