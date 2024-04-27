Fenerbahçe, Beşiktaş derbisinin ilk yarısında rekor kırdı Fenerbahçe, bu sezon Beşiktaş'a karşı ligde en çok pas isabet oranı yakaladığı ilk yarıyı oynadı.

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Fenerbahçe, bu sezon ligde en üst seviyede bir pas isabet oranıyla ilk yarıyı tamamladı.

Beşiktaş'a karşı oynadıkları derbide, savunmacı bir stratejiyle başlayan ve rakibin 25. dakikada 10 kişi kalmasının ardından üstünlüğü ele geçiren Fenerbahçe, sabırla set oyununu sürdürerek sürekli pas yapma avantajını kullandı.

Yüzde 91'lik pas isabet oranı

Derbinin ilk yarısında Fenerbahçe, olağanüstü bir yüzde 70 topla oynama oranı elde etti ve paslarda yüzde 91'lik bir isabet oranı yakaladı.

Bu istatistik, takımın maç boyunca kontrolünü elinde tuttuğunu ve oyunu istediği şekilde yönlendirdiğini gösterdi.

Sarı lacivertliler, Beşiktaş karşısında bu sezon elde ettikleri en yüksek pas isabet oranını yakalayarak ilk yarıyı lider kapattı.

Michy Batshuayi'nin 30. dakikada attığı golle skoru lehine çeviren Fenerbahçe, ilk 45 dakikayı avantajlı bir şekilde tamamladı. Bu performans, takımın hücum ve pas oyunundaki etkinliğini ve planlarını başarıyla uyguladığını gösterdi.