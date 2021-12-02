2022 yılında plastik poşetlere zam yok

İki yıl önce 25 kuruş olarak başlayan plastik poşet ücretleri, 2022 yılında da Bakan Murat Kurum'un kararı doğrultusunda aynı ücretten satılacak.

2019 yılında uygulamaya konulan 'ücretli poşet sistemi' kapsamında plastik poşetler, adet başına vergi dahil olmak üzere 25 kuruştan satılıyordu.

Yeni yılın yaklaşmasıyla zincir marketler poşet fiyatlarının yüzde 100 zamlanarak 50 kuruşa satılmasını talep etmişti.

KOMİSYON BİR ARAYA GELDİ

TBMM Ambalaj Komisyonu Plastik Poşet Alt Komisyonu, 2022 yılı plastik poşetlerin satış ücretlerinin belirlenmesi ve uygulamaya ilişkin görüş alışverişinde bulunulması gündemiyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nda ilgili sektör ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin katılımıyla toplandı.

2022 YILINDA ARTIŞ OLMAYACAK

Sektör temsilcilerinin görüşlerinin de yer aldığı komisyon raporunu inceleyen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, poşet ücretlerinin 25 kuruş ile sabit tutulması kararını verdi.

KULLANIMDA YÜZDE 75 AZALMA

Öte yandan bu uygulama sayesinde 2019 ve 2020 yıllarında plastik poşet kullanımında yüzde 75’lik azalma görülürken, plastik poşet kaynaklı 354 bin ton plastik atığın oluşumu engellendi. Bu azalmayla ülkede plastik poşet üretimi için gerekli plastik hammadde ithalinin de önüne geçilirken, yaklaşık 2,44 milyar lira tasarruf sağlandı.

Uygulamanın amaçlarından olan “sera gazı salınımının azaltılması” noktasında ise 14 bin 640 ton sera gazı salımına engel olundu. 2021 yılı sona erdiğinde uygulama öncesine göre poşet kullanımında azalış oranının yüzde 65 olması öngörülüyor. Kısmi artışın nedeninin ise koronavirüs salgınında ortaya çıkan hijyen kaygısı olduğu değerlendiriliyor.

İLGİLİ MEVZUAT

2872 sayılı Çevre Kanunu’nun ek 13’üncü maddesinde yer alan “Plastik poşetler satış noktalarında kullanıcıya veya tüketiciye ücret karşılığı verilir” hükmü çerçevesinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından “Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar” yayınlanarak, 1 Ocak 2019 tarihinde plastik poşetlerin ücretlendirilmesi uygulaması başlatılmıştı.

Plastik poşetlerin tüketicilere satış birim ücretlerinin belirlenmesinde, Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği'nde yer alan “Plastik torbalara uygulanacak ücret, her yıl piyasa koşulları ve ilgili sektör temsilcilerinden oluşan Ambalaj Komisyonunun önerisi dikkate alınarak bakanlık tarafından belirlenir ve takip eden yıl boyunca geçerliliğini korur.” hükmü esas alınıyor.